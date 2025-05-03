حزنٌ كبير... وفاة 4 أشقاء من عائلة واحدة في حريق!

لقي أربعة أطفال أشقاء تتراوح أعمارهم ما بين 5 و10 سنوات حتفهم إثر حريق شب في سكن تابع لأحد المساجد في منطقة ، في العاصمة الاردنية عمّان، كما أُصيب طفلان آخران من العائلة عينها، يبلغان من العمر عامين وثلاثة أعوام، بضيق في التنفس نتيجة استنشاق الغازات المنبعثة من الحريق.

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وتم فتح تحقيق رسمي للوقوف على أسباب الحريق وتفاصيل الحادثة، التي أثارت حالة من الحزن والأسى في . (العربية)