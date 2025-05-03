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عربي-دولي

حزنٌ كبير... وفاة 4 أشقاء من عائلة واحدة في حريق!

Lebanon 24
03-05-2025 | 06:12
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لقي أربعة أطفال أشقاء تتراوح أعمارهم ما بين 5 و10 سنوات حتفهم إثر حريق شب في سكن تابع لأحد المساجد في منطقة أبو علندا، في العاصمة الاردنية عمّان، كما أُصيب طفلان آخران من العائلة عينها، يبلغان من العمر عامين وثلاثة أعوام، بضيق في التنفس نتيجة استنشاق الغازات المنبعثة من الحريق.
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وتم فتح تحقيق رسمي للوقوف على أسباب الحريق وتفاصيل الحادثة، التي أثارت حالة من الحزن والأسى في الشارع الأردني. (العربية)
 
 
 
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