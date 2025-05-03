ضجة في فرنسا.. هذا ما حصل مع أحد "السجناء"

أطلقت سراح أحد السجناء المدانين عن طريق الخطأ، نتيجة تشابه في الأسماء مع نزيل آخر باستثناء حرف واحد.

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وقالت وسائل إعلام فرنسية، إنه بدلا من الإفراج عن سجين كان من المقرر إطلاق سراحه من السجن وكان في انتظار ترحيله إلى بلده ليبقى تحت ، أطلق حراس السجن في مدينة بغرب سراح رجل محكوم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة سرقة أدت إلى الوفاة. وقالت وسائل إعلام فرنسية، إنه بدلا من الإفراج عن سجين كان من المقرر إطلاق سراحه من السجن وكان في انتظار ترحيله إلى بلده ليبقى تحت ، أطلق حراس السجن في مدينة بغرب سراح رجل محكوم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة سرقة أدت إلى الوفاة.

وأوضحت إذاعة "أر إم سي" وقناة "بي إف " الإخبارية نقلا عن مصادر قضائية، قولها إنه عندما تم اكتشاف الخطأ، كان الرجل، الذي تم إطلاق سراحه عن طريق خطأ، قد غادر بالفعل طويلة، وجاري البحث عنه حاليا.