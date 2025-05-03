مقتل 10 عناصر من "داعش" في الصومال

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أفادت اليوم، بمقتل 10 من عناصر تنظيم "داعش" في محافظة بعد شنهم هجوما على إحدى القواعد العسكرية بالمحافظة.وأشارت الوكالة اليوم إلى أن "قوات الدراويش لولاية بونتلاند نجحت في تصفية 10 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي".وقالت إن ذلك جاء خلال تصدي قوات الدراويش، الليلة الماضية لـ"هجوم إرهابي فاشل" شنته العناصر الإرهابية على القواعد العسكرية في جبال علمسكاد بمحافظة بري.وأكد ضباط، في تصريح لوسائل الإعلام، أنهم "تصدوا للهجوم الإرهابي بنجاح وكبدوا العناصر الإرهابية خسائر فادحة". (روسيا اليوم)