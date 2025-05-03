ترامب: يُمكن القول إن نهاية أميركا كما نعرفها قد حلت فعلا

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قال الرئيس الأميركي ، إن رفض المحاكم الأميركية مساعدة في ترحيل المهاجرين يتعارض مع أفكار مؤسسي .وكتب على شبكة التواصل الاجتماعي Truth Social: "كيف يمكن أن يرفض القضاة السماح لسلطات الولايات المتحدة بترحيل المجرمين، بمن فيهم القتلة، من بلادنا إلى حيث أتوا؟ إذا كان هذا يحدث، فيمكن القول إن نهاية أميركا كما نعرفها قد حلت فعلا. سيتعين على أن يعتادوا على حياة مختلفة تماما، مليئة بالجرائم. لم يكن ذلك ما قصده المؤسسون!". (روسيا اليوم)