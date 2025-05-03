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عربي-دولي

ترامب: يُمكن القول إن نهاية أميركا كما نعرفها قد حلت فعلا

Lebanon 24
03-05-2025 | 07:18
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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن رفض المحاكم الأميركية مساعدة الإدارة الرئاسية في ترحيل المهاجرين يتعارض مع أفكار مؤسسي الولايات المتحدة.
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وكتب على شبكة التواصل الاجتماعي Truth Social: "كيف يمكن أن يرفض القضاة السماح لسلطات الولايات المتحدة بترحيل المجرمين، بمن فيهم القتلة، من بلادنا إلى حيث أتوا؟ إذا كان هذا يحدث، فيمكن القول إن نهاية أميركا كما نعرفها قد حلت فعلا. سيتعين على الأميركيين أن يعتادوا على حياة مختلفة تماما، مليئة بالجرائم. لم يكن ذلك ما قصده المؤسسون!". (روسيا اليوم)
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