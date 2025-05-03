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أعلن في غزة ارتفاع عدد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية ونقص المساعدات الإنسانية إلى 57 حالة معظمهم من الأطفال وكبار السن ومرضى يعانون من أوضاع صحية حرجة.وأوضح المكتب في بيان صحفي أن إغلاق المعابر مستمر لليوم الـ63 على التوالي، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، لا سيما في ظل النقص الحاد في المواد الغذائية والطبية، بما في ذلك حليب الأطفال والمكملات الغذائية والأدوية.وأشار البيان إلى أن هذا الوضع يثير مخاوف من زيادة عدد الوفيات في الأيام المقبلة إذا لم تفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية.وأضاف: "إن هذه الجريمة التي ترتكب أمام مرأى العالم أجمع تعد إبادة جماعية مكتملة الأركان تمارسها بدعم صامت من بعض الجهات الدولية، مما يفاقم معاناة شعب أعزل يحرم من أبسط حقوقه الإنسانية"ودعا الجهات الدولية والمنظمات الإنسانية والحقوقية إلى التدخل العاجل للمساعدة في إدخال الإمدادات الأساسية وفتح المعابر لتفادي مزيد من التدهور في الأوضاع الإنسانية. (روسيا اليوم)