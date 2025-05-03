Advertisement

عربي-دولي

تحذيرات... إلى متى ستستمرّ الهزّات الإرتدادية في تركيا؟

Lebanon 24
03-05-2025 | 08:08
A-
A+
Doc-P-1355262-638818818252149648.jpg
Doc-P-1355262-638818818252149648.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكرت "العربية" أنّه مع استمرار الهزّات الأرضية الارتدادية التي تحصل في تركيا منذ الثالث والعشرين من نيسان الماضي، حيث وقع زلزال بلغت قوته 6.2 على مقياس ريختر قبالة سواحل سيليفري في مدينة إسطنبول.
Advertisement

وتكررت التحذيرات من جديد والتي أطلقها خبراء الزلازل الذين ناشدوا الحكومة لاتخاذ المزيد من الخطوات العملية لمواجهة أي زلزالٍ محتمل عقب الهزّات الارتدادية التي شهدتها العديد من المدن والبلدات التركية خاصة أن تلك الهزّات الارتدادية قد تستمر لأسابيع.

ووفق البروفيسور التركي شكري أرسوي فقد تستمر الهزّات الارتدادية لمدّة شهرٍ على الأقل، ما يعني إلى 23 أيار الجاري، بحسب ما كشف في مقابلة مع قناة "A Haber" التركية خاصة أن هزّة أرضية بقوة 3.7 قد ضربت قبالة سواحل سيليفري اليوم السبت مجدداً.

ورغم تكرار التحذيرات من قبل أرسوي وآخرين طالبوا الحكومة التركية بجعل المدن أكثر مقاومة للزلزال، لكن تحذيراتهم باتت محل جدلٍ ونقاش لاسيما وأن خبراء آخرين بينهم ناجي غورور يقولون إنه لا يمكن تحديد موعد أو توقيت الزلزال المرتقب الذي قد يشبه إلى حدٍّ كبير الزلزال الذي ضرب اسطنبول عام 1999 أو الزلزالين اللذين ضربا البلاد قبل أكثر من عامين.

وتوالت التحذيرات مرة أخرى من زلزالٍ مدمّر من قبل خبراء الزلازل حتى أن خبراء أجانب حذروا أيضاً من ذلك، حيث برز مجددا اسم راصد الزلازل الهولندي المثير للجدل، فرانك هوغربيتس.

ففي تغريدة على حسابه بمنصة "إكس"، حذر هوغربيتس، الأسبوع الماضي، من هزات ارتدادية قد يكون بعضها كبيرا، ودعا إلى توخي الحذر.

وبحسب وكالة إدارة الكوارث التركية، فقد ضربت عشرات الهزات الارتدادية مناطق مختلفة من البلاد. (العربية)
مواضيع ذات صلة
بعد الزلزال العنيف الأخير.. مئات الهزات الارتدادية تضرب إسطنبول وتحذيرات من استمرارها!
lebanon 24
03/05/2025 19:54:59 Lebanon 24 Lebanon 24
رقم كبير والخطر لم ينتهِ.. ما عدد الهزات الارتدادية المسجلة بعد زلزال إسطنبول؟!
lebanon 24
03/05/2025 19:54:59 Lebanon 24 Lebanon 24
هزًات ارتدادية تقلق سكان محافظة كاتنزارو جنوب ايطاليا
lebanon 24
03/05/2025 19:54:59 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد الهزات الأرضية في تركيا.. هل من تهديد للبنان؟
lebanon 24
03/05/2025 19:54:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
21:30 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:29 | 2025-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:10 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:40 | 2025-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2025-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:37 | 2025-05-03
12:14 | 2025-05-03
12:00 | 2025-05-03
11:19 | 2025-05-03
11:00 | 2025-05-03
11:00 | 2025-05-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24