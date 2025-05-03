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عربي-دولي

الكرادلة سيجتمعون الأربعاء... إليكم كيف يتمّ إنتخاب البابا الجديد

Lebanon 24
03-05-2025 | 08:30
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ذكر موقع "سكاي نيوز عربية" أن الفاتيكان قام ، الجمعة، بتثبيت مدخنة فوق سقف كنيسة سيستينا استعداداً لانعقاد مجمع الكرادلة الذي سيبدأ في 7 أيار من أجل انتخاب بابا جديد. 
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ودعي الكرادلة من كل أنحاء العالم إلى روما عقب وفاة البابا فرنسيس في 21 نيسان عن عمر ناهز 88 عاماً. 
 
ويبلغ عدد الكرادلة الناخبين، أي الذين هم دون سن الثمانين، 135. إلا أن 133 منهم فقط سيشاركون اعتباراً من السابع من أيار في المجمع المغلق، ليختاروا في سرية مطلقة خلفاً للبابا فرنسيس في عملية قد تمتد لأيام. 
 
وفي نهاية كل جلسة تصويت للكرادلة المجتمعين داخل الكنيسة، تُحرق بطاقات الاقتراع في موقد، تم يتصاعد من المدخنة التي يُمكن رؤيتها من ساحة القديس بطرس، الدخان الأسود في حال لم يتم انتخاب خلف للبابا، أما في حال تصاعد الدخان الأبيض فهذا يشير إلى أنه بات للكنيسة الكاثوليكية حبراً أعظم جديداً. 
 
وفي اليوم الأول، تجري عملية تصويت أولى، ثم أربع عمليات اقتراع يومياً، اثنتان صباحاً واثنتان مساء. 
 
ويُنتخب البابا بأكثرية الثلثين من أصوات الكرادلة، أي 89 صوتاً على الأقل. 
 
وإذا لم يحصل أي مرشح على أصوات كافية في التصويت الصباحي الاول، يجري الكرادلة تصويتاً ثانياً ويُطلق على إثرها الدخان. 
 
يسري الأمر عينه على جلسة ما بعد الظهر، فإذا انتُخب بابا في التصويت الأول، يتصاعد الدخان الأبيض، لكن إن لم يحصل ذلك، يُجري الكرادلة تصويتاً ثانياً من دون حرق بطاقات الإقتراع. 
 
وفي حال عدم التوصل إلى انتخاب بابا جديد بعد ثلاثة أيام، يتوقف التصويت ليوم واحد تُقام خلاله الصلوت تم تُعقد جولات تصويت أخرى حتى الوصول إلى اختيار نهائي. (سكاي نيوز عربية) 
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