في أميركا... مروحية عسكرية تتسبب بإلغاء هبوط طائرتين

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قال وزير النقل الأميركي إنه أمر "غير مقبول" أن تضطر طائرتان تجاريتان إلى إلغاء الهبوط في مطار في هذا الأسبوع بسبب تحليق مروحية من طراز بلاك هوك تابعة للجيش الأميركي كانت متجهة إلى .وبالإضافة إلى تحقيق وإدارة في ما حدث، قال دافي، إنه يعتزم مخاطبة وزارة الدفاع لتحديد سبب "تجاهل" القواعد.وقال لسلامة النقل إن الواقعة في مطار واشنطن الوطني شملت طائرة تابعة لشركة " ايرلاينز" من طراز " إيه 319" وطائرة تابعة لشركة "ريبابليك ايروايز" من طراز "إمبراير اي 170".