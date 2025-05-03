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عربي-دولي

في أميركا... مروحية عسكرية تتسبب بإلغاء هبوط طائرتين

Lebanon 24
03-05-2025 | 08:29
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قال وزير النقل الأميركي شون دافي إنه أمر "غير مقبول" أن تضطر طائرتان تجاريتان إلى إلغاء الهبوط في مطار في واشنطن هذا الأسبوع بسبب تحليق مروحية من طراز بلاك هوك تابعة للجيش الأميركي كانت متجهة إلى وزارة الدفاع.
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وبالإضافة إلى تحقيق المجلس الوطني لسلامة النقل وإدارة الطيران الاتحادية في ما حدث، قال دافي، إنه يعتزم مخاطبة وزارة الدفاع لتحديد سبب "تجاهل" القواعد.

وقال المجلس الوطني لسلامة النقل إن الواقعة في مطار رونالد ريغان واشنطن الوطني شملت طائرة تابعة لشركة "دلتا ايرلاينز" من طراز "إيرباص إيه 319" وطائرة تابعة لشركة "ريبابليك ايروايز" من طراز "إمبراير اي 170".
 
وقد طلبت مراقبة الحركة الجوية من الطائرتين القيام بالدوران حول المطار بسبب المروحية. (العربية)
 
 
 
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