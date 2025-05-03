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عربي-دولي

عاصفة رملية شديدة تضرب جنوب غرب إيران ومئات الأشخاص يدخلون المستشفيات

Lebanon 24
03-05-2025 | 09:13
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توجه مئات الأشخاص في إيران إلى المستشفيات، بعد تأثرهم بعاصفة رملية ضربت محافظة خوزستان، جنوب غربي البلاد.
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ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، السبت، عن نائبة رئيس جامعة الأهواز للعلوم الطبية ميسم معاذي، قولها إن 802 شخص توجهوا إلى المستشفيات في الساعات الـ24 الماضية بسبب مشاكل في القلب والجهاز التنفسي نتيجة العاصفة الرملية.

وأضافت أن 92 شخصا من بين هؤلاء لا زالوا يرقدون في المشافي، بينما غادر الآخرون بعد تلقيهم العلاج.

وفي تحذير للسكان، دعت معاذي إلى ضرورة التزام الأطفال، والنساء الحوامل، وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي، منازلهم قدر الإمكان. (الاناضول)
 
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