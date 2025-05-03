عاصفة رملية شديدة تضرب جنوب غرب إيران ومئات الأشخاص يدخلون المستشفيات

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توجه مئات الأشخاص في إلى المستشفيات، بعد تأثرهم بعاصفة رملية ضربت محافظة ، جنوب غربي البلاد.ونقلت الرسمية "إرنا"، السبت، عن نائبة الأهواز للعلوم الطبية ميسم معاذي، قولها إن 802 شخص توجهوا إلى المستشفيات في الساعات الـ24 الماضية بسبب مشاكل في القلب والجهاز التنفسي نتيجة .وأضافت أن 92 شخصا من بين هؤلاء لا زالوا يرقدون في المشافي، بينما غادر الآخرون بعد تلقيهم العلاج.وفي تحذير للسكان، دعت معاذي إلى ضرورة الأطفال، والنساء الحوامل، وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي، منازلهم قدر الإمكان. (الاناضول)