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عربي-دولي

بالفيديو... السيسي كرّم سيّدة لبنانيّة من تكون؟

Lebanon 24
03-05-2025 | 09:39
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منح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، نوط الامتياز من الطبقة الثانية إلى السيّدة اللبنانية نادية سليم ضو، بعد رسالة نقلها نجلها رجل الأعمال اللبناني رفيق ضو.
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وكرم السيسي، السيدة اللبنانية خلال احتفالية عيد العمال اليوم السبت، والتي ألقى فيها رجل الأعمال اللبناني رفيق ضو، نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة السويس للصلب، كلمة حول تطور أوضاع الشركة وتنفيذ توجيهات الرئيس بشأنها، ونقل في ختام كلمته رسالة من والدته ومن العمال بالشركة.

وقال ضو بعد اختتام كلمته: "لدي رسالتين، الأولى من 4 آلاف عامل وعاملة في شركة السويس للصلب بيقولوا لك بنحبك يا ريس وإحنا معاك يا ريس".

وأضاف: "رسالتي الثانية من والدتي قالت لي عاوزة أروح أشوف مصر يا ابني لأنك حببتني فيها قبل ما أشوفها، وأنا عمري 81 سنة وممكن مشوفهاش تاني، وقالت لي: عاوزة كمان أشوف السيسي". (روسيا اليوم)
 
 

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