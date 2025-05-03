الأغذية العالمي: مخزوناتنا في غزة نفدت

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شدد برنامج الأغذية العالمي في منشور على منصة "إكس" على الحاجة إلى دخول المساعدات إلى .إن "مخزوناتنا في غزة نفدت، والمساعدات على مقربة منا، لكن المعابر الحدودية لا تزال مغلقة".وأضاف: "الملايين في غزة يعتمدون على المساعدات للبقاء على قيد الحياة".وكان ، لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، قد قال الأربعاء الماضي، إن الأوضاع السوداوية الحالية في قطاع غزة لم يسبق أن وصلت إلى هذا المستوى.ووفق فإن الآلاف من الفلسطينيين لا يجدون ما يأكلونه، متوقعا أن تشهد غزة خلال الأيام المقبلة ظاهرة الجوع في مناطق واسعة من القطاع، وسط انهيار شبه كامل للأوضاع الإنسانية.وأشار إلى أن إدخال المساعدات الغذائية بات أولوية قصوى، مشددا على أن "الأونروا"، التي تُعتبر شريان الحياة لسكان القطاع، لم يعد لديها ما توزعه. (الاناضول)