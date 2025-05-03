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مكتب اردوغان: تركيا لن تفتح مجالها الجوي أمام طائرة نتنياهو المتوجهة لأذربيجان

Lebanon 24
03-05-2025 | 09:52
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أعلن مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت، أن تركيا لن تفتح مجالها الجوي أمام طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
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وكانت تركيا أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات الإسرائيلية، ولا تنوي استثناء زيارة نتنياهو إلى أذربيجان، وفق ما أكد مكتب أردوغان.
 
 
ومن المقرر أن يزور نتنياهو أذربيجان في الفترة من 7 إلى 11 أيار الجاري. (روسيا اليوم)
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