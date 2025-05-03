مكتب اردوغان: تركيا لن تفتح مجالها الجوي أمام طائرة نتنياهو المتوجهة لأذربيجان

أعلن اليوم السبت، أن لن تفتح مجالها الجوي أمام طائرة .

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وكانت تركيا أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات ، ولا تنوي استثناء زيارة إلى أذربيجان، وفق ما أكد .

ومن المقرر أن يزور نتنياهو أذربيجان في الفترة من 7 إلى 11 أيار الجاري. (روسيا اليوم)