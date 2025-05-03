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زلزال ضرب أندونيسيا.. هل من خطر تسونامي؟

Lebanon 24
03-05-2025 | 09:53
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ضرب زلزال بقوة 6 على مقياس ريختر جزيرة سولاويزي الإندونيسية.
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وبلغ عمق الزلزال 109 كيلومترات تحت سطح الأرض، بحسب ما أفاد مركز الرصد الزلزالي المتوسطي (EMSC). 
 
ولم يتم التبليغ عن أضرار جسيمة حتى الآن، وما من خطر تسونامي. 
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