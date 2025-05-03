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نقل الرئيس الصربي لمستشفى عسكري

Lebanon 24
03-05-2025 | 10:05
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أعلن مكتب الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أنه نقل إلى مستشفى عسكري في بلغراد السبت بعد عودته من الولايات المتحدة الأميركية، من دون توضيح السبب.
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وقال مكتب فوتشيتش "تم إدخاله إلى الأكاديمية الطبية العسكرية فور وصوله" إلى بلغراد، مضيفا أنه سيقدم تحديثا "في الوقت المناسب" حول صحة الرئيس بمجرد الحصول على "معلومات أكثر تفصيلا".
 
وكانت وسائل إعلام صربية قد تحدثت عن "وعكة" أجبرته على قطع زيارته للرئيس الأميركي دونالد ترامب في فلوريدا. (العربية) 
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