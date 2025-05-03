نقل الرئيس الصربي لمستشفى عسكري

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أعلن الصربي أنه نقل إلى مستشفى عسكري في بلغراد السبت بعد عودته من الأميركية، من دون توضيح السبب.وقال مكتب فوتشيتش "تم إدخاله إلى فور وصوله" إلى بلغراد، مضيفا أنه سيقدم تحديثا "في الوقت المناسب" حول صحة الرئيس بمجرد الحصول على "معلومات أكثر تفصيلا".