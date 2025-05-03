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عربي-دولي

تزوجا أمس وماتا اليوم.. إسرائيل تقتل عروسين بعد ساعات من زفافهما فى غزة

Lebanon 24
03-05-2025 | 10:45
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قتل عروسان فلسطينيان بعد ساعات من زواجهما في قصف إسرائيلي على قطاع غزة.
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وأفاد المركز الفلسطيني للاعلام بـ "ارتقاء علاء أبو العينين وهالة زعرب في قصف إسرائيلي استهدف منزلهما فجر السبت".

وأشار إلى أنهما "تزوجا يوم امس وارتقيا فجر اليوم".
 
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