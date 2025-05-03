تزوجا أمس وماتا اليوم.. إسرائيل تقتل عروسين بعد ساعات من زفافهما فى غزة

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قتل عروسان فلسطينيان بعد ساعات من زواجهما في قصف إسرائيلي على .وأفاد للاعلام بـ "ارتقاء علاء وهالة زعرب في قصف إسرائيلي استهدف منزلهما فجر السبت".وأشار إلى أنهما "تزوجا يوم امس وارتقيا فجر اليوم".