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عربي-دولي

لأول مرة.. أوكرانيا تسقط مقاتلة روسية بزورق مسيّر

Lebanon 24
03-05-2025 | 10:47
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قالت وكالة المخابرات العسكرية الأوكرانية يوم السبت، إن أوكرانيا دمرت مقاتلة روسية من طراز "سو- 30" باستخدام صاروخ أطلقه زورق مسير، فيما ذكرت أنه أول إسقاط لطائرة مقاتلة في العالم بزورق مسير.
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وأضافت الوكالة في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي أن المقاتلة أسقطتها وحدة مخابرات عسكرية تسمى "المجموعة 13" الجمعة في البحر بالقرب من نوفوروسيسك، وهي مدينة ساحلية روسية كبيرة مطلة على البحر الأسود.
 
وقالت أوكرانيا في وقت سابق إنها أسقطت طائرة هليكوبتر عسكرية روسية في كانون الأول 2024 باستخدام صاروخ أطلق من نفس نوع الزوارق المسيرة.
 
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