لأول مرة.. أوكرانيا تسقط مقاتلة روسية بزورق مسيّر

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قالت وكالة المخابرات العسكرية يوم السبت، إن دمرت مقاتلة روسية من طراز "سو- 30" باستخدام صاروخ أطلقه زورق مسير، فيما ذكرت أنه أول إسقاط لطائرة مقاتلة في العالم بزورق مسير.وأضافت الوكالة في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي أن المقاتلة أسقطتها وحدة مخابرات عسكرية تسمى "المجموعة 13" الجمعة في البحر بالقرب من نوفوروسيسك، وهي مدينة ساحلية روسية كبيرة مطلة على .