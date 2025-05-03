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تعرّض لإطلاق نار.. العثور على جثة الذراع الأيمن لرستم غزالي

Lebanon 24
03-05-2025 | 11:00
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أفاد موقع "درعا 24" عن العثور على جثة المقدم في جيش النظام السابق، خالد عناد الطلب الغزالي، بالقرب من مفرق النجيح في ريف محافظة درعا الشمالي، وعليها آثار إطلاق نار. 
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ونقل الموقع عن مصادر محلية، أن "الغزالي" كان الذراع الأيمن لرستم الغزالي ويتهم بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق السوريين، منها القتل.

وأضاف أن الغزالي كان يسكن في العاصمة دمشق و قد توارى عن الأنظار بعد سقوط النظام، وينحدر من بلدة قرفا بالريف الأوسط.
 
اغتيال الذراع الأيمن لرستم الغزالي في درعا | شبكة <a class='entities-links' href='/entity/560797628/شام/ar/1?utm_term=PublicFigures-شام&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-شام&id=548879&catid=0&pagetype=PublicFigures'>شام</a> الإخبارية
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