تعرّض لإطلاق نار.. العثور على جثة الذراع الأيمن لرستم غزالي

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أفاد موقع " 24" عن العثور على جثة المقدم في جيش النظام السابق، خالد عناد الطلب ، بالقرب من مفرق النجيح في ريف محافظة درعا ، وعليها آثار إطلاق نار.ونقل الموقع عن مصادر محلية، أن "الغزالي" كان الذراع الأيمن لرستم الغزالي ويتهم بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق السوريين، منها القتل.وأضاف أن الغزالي كان يسكن في العاصمة و قد توارى عن الأنظار بعد سقوط النظام، وينحدر من بلدة قرفا بالريف الأوسط.