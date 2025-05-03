تسريبات متضاربة.. هل نسّق نتنياهو مع والتز بشأن إيران؟

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نفى ‌‏ تقرير صحيفة " " بشأن محادثات جمعت ومستشار الأميركي السابق ، بشأن .وقال في بيان مقتضب على منصة إكس " "سابقا: "خلافا لتقرير صحيفة " بوست"، لم يجر رئيس الوزراء اتصالات مكثفة مع مايك والتز بشأن إيران".وذكر أن نتنياهو كان قد عقد اجتماعا وديا مع مايك والتز وستيف ويتكوف في هاوس في شباط قبل اجتماع رئيس الوزراء مع في .وأفاد بأن مايك والتز أيضا انضم إلى جيه دي في اجتماع مع رئيس الوزراء قبل مغادرته واشنطن.وأوضح المكتب أنه ومنذ ذلك الحين، أجرى رئيس الوزراء ومستشار الأمن القومي السابق وستيف ويتكوف مكالمة هاتفية واحدة لم تتناول إيران". (روسيا اليوم)