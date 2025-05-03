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عربي-دولي

تسريبات متضاربة.. هل نسّق نتنياهو مع والتز بشأن إيران؟

Lebanon 24
03-05-2025 | 12:37
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نفى ‌‏مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي تقرير صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية بشأن محادثات جمعت بنيامين نتنياهو ومستشار الأمن القومي الأميركي السابق مايك والتز، بشأن إيران.
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وقال مكتب نتنياهو في بيان مقتضب على منصة إكس "تويتر"سابقا: "خلافا لتقرير صحيفة "واشنطن بوست"، لم يجر رئيس الوزراء نتنياهو اتصالات مكثفة مع مايك والتز بشأن إيران".

وذكر أن نتنياهو كان قد عقد اجتماعا وديا مع مايك والتز وستيف ويتكوف في بلير هاوس في شباط قبل اجتماع رئيس الوزراء مع الرئيس ترامب في البيت الأبيض.

وأفاد بأن مايك والتز أيضا انضم إلى نائب الرئيس جيه دي فانس في اجتماع مع رئيس الوزراء قبل مغادرته واشنطن.

وأوضح المكتب أنه ومنذ ذلك الحين، أجرى رئيس الوزراء ومستشار الأمن القومي السابق وستيف ويتكوف مكالمة هاتفية واحدة لم تتناول إيران". (روسيا اليوم)

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