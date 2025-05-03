كوريا الجنوبية.. كيم مون-سو مرشحا للانتخابات الرئاسية

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فاز كيم مون-سو، الناشط العمالي السابق الذي تحول إلى سياسي محافظ بترشيح حزب سلطة الشعب لمنصب الرئيس استعدادا لخوض انتخابات الثالث من يونيو.وحصل كيم على 56.5% من الأصوات في الانتخابات التمهيدية للحزب، التي تضمنت أصوات ناخبي الحزب ونتائج استطلاعات الرأي العام ، متغلبا على زعيم الحزب السابق هان دونغ-هون الذي حصل على 43.5%.ومن المقرر أن يواجه كيم المرشح الرئاسي عن لي جيه-ميونغ في سباق سيحدد الرئيس السابق يون سيوك-يول الذي أقيل من منصبه بسبب محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في مطلع كانون الأول الماضي. (روسيا اليوم)