Advertisement

عربي-دولي

كوريا الجنوبية.. كيم مون-سو مرشحا للانتخابات الرئاسية

Lebanon 24
03-05-2025 | 13:30
A-
A+
=
Doc-P-1355356-638819011035726449.png
Doc-P-1355356-638819011035726449.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
فاز كيم مون-سو، الناشط العمالي السابق الذي تحول إلى سياسي محافظ بترشيح حزب سلطة الشعب لمنصب الرئيس استعدادا لخوض انتخابات الثالث من يونيو.
 
وحصل كيم على 56.5% من الأصوات في الانتخابات التمهيدية للحزب، التي تضمنت أصوات ناخبي الحزب ونتائج استطلاعات الرأي العام ، متغلبا على زعيم الحزب السابق هان دونغ-هون الذي حصل على 43.5%.
Advertisement

ومن المقرر أن يواجه كيم المرشح الرئاسي عن الحزب الديمقراطي لي جيه-ميونغ في سباق سيحدد خليفة الرئيس السابق يون سيوك-يول الذي أقيل من منصبه بسبب محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في مطلع كانون الأول الماضي. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
كوريا الجنوبية: الانتخابات الرئاسية المبكرة في 3 حزيران
lebanon 24
03/05/2025 22:36:58 Lebanon 24 Lebanon 24
زعيم المعارضة التركية لرويترز: حزبنا سيعين عمدة اسطنبول المعتقل كمرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة
lebanon 24
03/05/2025 22:36:58 Lebanon 24 Lebanon 24
مفوضية الانتخابات بكوريا الجنوبية: 3 حزيران هو الموعد المناسب للانتخابات الرئاسية
lebanon 24
03/05/2025 22:36:58 Lebanon 24 Lebanon 24
حزب الشعب الجمهوري يعلن رئيس بلدية إسطنبول الموقوف مرشحا له في الانتخابات الرئاسية التركية
lebanon 24
03/05/2025 22:36:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
21:30 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:29 | 2025-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2025-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:53 | 2025-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:40 | 2025-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:17 | 2025-05-03
15:07 | 2025-05-03
14:05 | 2025-05-03
13:53 | 2025-05-03
13:00 | 2025-05-03
12:37 | 2025-05-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24