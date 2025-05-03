عراقجي يكشف: طهران لا تعتزم التخلي عن تخصيب اليورانيوم

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وقال للتلفزيون الرسمي الإيراني، إن "جميع الدول لها الحق في برنامج نووي مدني سلمي"، مجددا تأكيده على "أن طهران لا تسعى إلى الحصول على أسلحة نووية".وشدد الإيراني على أن برنامج بلاده لتخصيب اليورانيوم غير قابل للتفاوض.ورفض عراقجي مطالب أميركا بتخلي عن برنامجها لتخصيب اليورانيوم أو استيراد اليورانيوم المخصب، مشيرا إلى أنه أبلغ بذلك. (سكاي نيوز)