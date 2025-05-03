20
o
بيروت
19
o
طرابلس
20
o
صور
19
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
18
o
النبطية
14
o
زحلة
15
o
بعلبك
14
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
عراقجي يكشف: طهران لا تعتزم التخلي عن تخصيب اليورانيوم
Lebanon 24
03-05-2025
|
14:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد
وزير الخارجية الإيراني
عباس عراقجي
السبت، أن
طهران
لا تعتزم التخلي عن تخصيب اليورانيوم، وذلك في الوقت الذي تأجلت فيه المحادثات مع
الولايات المتحدة
بشأن الحد من البرنامج
النووي
الإيراني
.
Advertisement
وقال
عراقجي
للتلفزيون الرسمي الإيراني، إن "جميع الدول لها الحق في برنامج نووي مدني سلمي"، مجددا تأكيده على "أن طهران لا تسعى إلى الحصول على أسلحة نووية".
وشدد
وزير الخارجية
الإيراني على أن برنامج بلاده لتخصيب اليورانيوم غير قابل للتفاوض.
ورفض عراقجي مطالب أميركا بتخلي
إيران
عن برنامجها لتخصيب اليورانيوم أو استيراد اليورانيوم المخصب، مشيرا إلى أنه أبلغ
الأمين العام للأمم المتحدة
أنطونيو غوتيريش
بذلك. (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
روبيو يرسم الخط الأحمر لإيران: لا اتفاق مع تخصيب اليورانيوم
Lebanon 24
روبيو يرسم الخط الأحمر لإيران: لا اتفاق مع تخصيب اليورانيوم
03/05/2025 22:37:11
03/05/2025 22:37:11
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول إيراني لـ"رويترز": لن نتنازل عن حقّنا في تخصيب اليورانيوم
Lebanon 24
مسؤول إيراني لـ"رويترز": لن نتنازل عن حقّنا في تخصيب اليورانيوم
03/05/2025 22:37:11
03/05/2025 22:37:11
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز عن مسؤول إيراني: أبلغنا واشنطن السبت الماضي استعدادنا لقبول بعض القيود على تخصيب اليورانيوم
Lebanon 24
رويترز عن مسؤول إيراني: أبلغنا واشنطن السبت الماضي استعدادنا لقبول بعض القيود على تخصيب اليورانيوم
03/05/2025 22:37:11
03/05/2025 22:37:11
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة تسنيم عن مصدر: واشنطن لم تطرح موضوع وقف طهران تخصيب اليورانيوم بشكل كامل لأنه ليس محل خلاف
Lebanon 24
وكالة تسنيم عن مصدر: واشنطن لم تطرح موضوع وقف طهران تخصيب اليورانيوم بشكل كامل لأنه ليس محل خلاف
03/05/2025 22:37:11
03/05/2025 22:37:11
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
حكم مصري بسجن اسرائيليين لمدة 5 سنوات
Lebanon 24
حكم مصري بسجن اسرائيليين لمدة 5 سنوات
15:17 | 2025-05-03
03/05/2025 03:17:49
Lebanon 24
Lebanon 24
تعيين سالم بن بريك رئيساً لوزراء حكومة اليمن
Lebanon 24
تعيين سالم بن بريك رئيساً لوزراء حكومة اليمن
15:07 | 2025-05-03
03/05/2025 03:07:29
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو يؤجل زيارته إلى أذربيجان
Lebanon 24
نتنياهو يؤجل زيارته إلى أذربيجان
13:53 | 2025-05-03
03/05/2025 01:53:13
Lebanon 24
Lebanon 24
كوريا الجنوبية.. كيم مون-سو مرشحا للانتخابات الرئاسية
Lebanon 24
كوريا الجنوبية.. كيم مون-سو مرشحا للانتخابات الرئاسية
13:30 | 2025-05-03
03/05/2025 01:30:30
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا تريد إسرائيل تقسيم سوريا.. المخطط ينكشف!
Lebanon 24
هكذا تريد إسرائيل تقسيم سوريا.. المخطط ينكشف!
13:00 | 2025-05-03
03/05/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر حزين جدا.. وفاة زوج الفنانة كارول سماحة عن 53 عاماً بعد مُعاناة مع المرض
Lebanon 24
خبر حزين جدا.. وفاة زوج الفنانة كارول سماحة عن 53 عاماً بعد مُعاناة مع المرض
21:30 | 2025-05-02
02/05/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تذكرون نجم "ذا فويس كيدز" السوري زين عبيد؟ خسر الكثير من وزنه شاهدوا كيف أصبح (صور)
Lebanon 24
هل تذكرون نجم "ذا فويس كيدز" السوري زين عبيد؟ خسر الكثير من وزنه شاهدوا كيف أصبح (صور)
04:29 | 2025-05-03
03/05/2025 04:29:25
Lebanon 24
Lebanon 24
استقبال "هستيري" لراغب علامة في الأردن.. شاهدوا ماذا فعلت إحدى المعجبات في مطار عمان (فيديو)
Lebanon 24
استقبال "هستيري" لراغب علامة في الأردن.. شاهدوا ماذا فعلت إحدى المعجبات في مطار عمان (فيديو)
03:00 | 2025-05-03
03/05/2025 03:00:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بالدموع.. فنانة شهيرة تحتفل بزفاف أولى بناتها (صور)
Lebanon 24
بالدموع.. فنانة شهيرة تحتفل بزفاف أولى بناتها (صور)
04:53 | 2025-05-03
03/05/2025 04:53:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور والفيديو... كارول سماحة ودّعت زوجها بحضور أهل الفنّ
Lebanon 24
بالصور والفيديو... كارول سماحة ودّعت زوجها بحضور أهل الفنّ
07:40 | 2025-05-03
03/05/2025 07:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
15:17 | 2025-05-03
حكم مصري بسجن اسرائيليين لمدة 5 سنوات
15:07 | 2025-05-03
تعيين سالم بن بريك رئيساً لوزراء حكومة اليمن
13:53 | 2025-05-03
نتنياهو يؤجل زيارته إلى أذربيجان
13:30 | 2025-05-03
كوريا الجنوبية.. كيم مون-سو مرشحا للانتخابات الرئاسية
13:00 | 2025-05-03
هكذا تريد إسرائيل تقسيم سوريا.. المخطط ينكشف!
12:37 | 2025-05-03
تسريبات متضاربة.. هل نسّق نتنياهو مع والتز بشأن إيران؟
فيديو
تملك فيلا فخمة في بعلبك.. فنانة لبنانية تكشف عن تعرضها للخيانة (فيديو)
Lebanon 24
تملك فيلا فخمة في بعلبك.. فنانة لبنانية تكشف عن تعرضها للخيانة (فيديو)
03:24 | 2025-05-03
03/05/2025 22:37:11
Lebanon 24
Lebanon 24
اضطر لايقاف خاصية التعليقات.. هل كانت أغنية عاصي الحلاني رداً على طلاق ابنته ماريتا؟ (فيديو)
Lebanon 24
اضطر لايقاف خاصية التعليقات.. هل كانت أغنية عاصي الحلاني رداً على طلاق ابنته ماريتا؟ (فيديو)
00:11 | 2025-05-02
03/05/2025 22:37:11
Lebanon 24
Lebanon 24
مزقت شعار وسيلة إعلامية وشقيقتها طردت المُراسل.. شاهدوا ماذا فعلت دنيا بطمة (فيديو)
Lebanon 24
مزقت شعار وسيلة إعلامية وشقيقتها طردت المُراسل.. شاهدوا ماذا فعلت دنيا بطمة (فيديو)
04:57 | 2025-05-01
03/05/2025 22:37:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24