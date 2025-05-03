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عربي-دولي

عراقجي يكشف: طهران لا تعتزم التخلي عن تخصيب اليورانيوم

Lebanon 24
03-05-2025 | 14:05
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أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي السبت، أن طهران لا تعتزم التخلي عن تخصيب اليورانيوم، وذلك في الوقت الذي تأجلت فيه المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن الحد من البرنامج النووي الإيراني.
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وقال عراقجي للتلفزيون الرسمي الإيراني، إن "جميع الدول لها الحق في برنامج نووي مدني سلمي"، مجددا تأكيده على "أن طهران لا تسعى إلى الحصول على أسلحة نووية".

وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن برنامج بلاده لتخصيب اليورانيوم غير قابل للتفاوض.

ورفض عراقجي مطالب أميركا بتخلي إيران عن برنامجها لتخصيب اليورانيوم أو استيراد اليورانيوم المخصب، مشيرا إلى أنه أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بذلك. (سكاي نيوز)
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