ما السبب وراء إلغاء زيارة نتنياهو إلى أذربيجان؟

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وقال الموقع: "رفض تركيا عبور طائرة عبر أجوائها هو السبب الرئيسي لإلغاء زيارته إلى أذربيجان".وفي وقت سابق، قال السبت إنه تقرر تأجيل زيارة رئيس الوزراء المقررة خلال الأيام المقبلة إلى أذربيجان مرجعا ذلك لعدة أسباب منها التطورات الأخيرة في غزة وسوريا.وأشار المكتب أيضا إلى "الجدول الدبلوماسي والأمني المكثف"، مضيفا أنه تقرر إعادة جدولة الزيارة، دون الإعلان عن موعد جديد.