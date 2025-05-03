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عربي-دولي
ما السبب وراء إلغاء زيارة نتنياهو إلى أذربيجان؟
Lebanon 24
03-05-2025
|
15:46
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أفاد موقع "والا"
الإسرائيلي
، السبت، أن السبب
الرئيسي
وراء إلغاء زيارة
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
إلى أذربيجان هو رفض
تركيا
السماح لطائرته بالعبور عبر أجوائها.
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وقال الموقع: "رفض تركيا عبور طائرة
نتنياهو
عبر أجوائها هو السبب الرئيسي لإلغاء زيارته إلى أذربيجان".
وفي وقت سابق، قال
مكتب نتنياهو
السبت إنه تقرر تأجيل زيارة رئيس الوزراء المقررة خلال الأيام المقبلة إلى أذربيجان مرجعا ذلك لعدة أسباب منها التطورات الأخيرة في غزة وسوريا.
وأشار المكتب أيضا إلى "الجدول الدبلوماسي والأمني المكثف"، مضيفا أنه تقرر إعادة جدولة الزيارة، دون الإعلان عن موعد جديد.
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