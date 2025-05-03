الخارجية الإماراتية: الغارات الإسرائيلية تعد عدوانا على سيادة سوريا

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أدانت بشدة الاعتداءات المتكررة التي تستهدف الأراضي ، مؤكدة حرص وحدة واستقرارها وسلامة أراضيها.في بيان، أن الغارة الجوية الإسرائيلية تعد عدوانا على سيادة سوريا وخرقا وانتهاكا للقوانين الدولية ولا سيما اتفاق فض الاشتباك بين وسوريا والذي وقع عليه الجانبان في عام 1974.وأكدت الوزارة رفض الإمارات القاطع لهذه الممارسات التي تهدد بالمزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة، وتعيق جهود لتحقيق السلام والاستقرار.