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عربي-دولي

الخارجية الإماراتية: الغارات الإسرائيلية تعد عدوانا على سيادة سوريا

Lebanon 24
03-05-2025 | 16:39
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أدانت الإمارات بشدة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي تستهدف الأراضي السورية، مؤكدة حرص الدولة على وحدة سوريا واستقرارها وسلامة أراضيها.
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وأكدت وزارة الخارجية في بيان، أن الغارة الجوية الإسرائيلية تعد عدوانا على سيادة سوريا وخرقا وانتهاكا للقوانين الدولية ولا سيما اتفاق فض الاشتباك بين إسرائيل وسوريا والذي وقع عليه الجانبان في عام 1974.

وأكدت الوزارة رفض الإمارات القاطع لهذه الممارسات التي تهدد بالمزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة، وتعيق جهود المجتمع الدولي لتحقيق السلام والاستقرار.


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