22
o
بيروت
22
o
طرابلس
21
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
20
o
النبطية
20
o
زحلة
20
o
بعلبك
10
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
انتقادات لاذعة تطال ترامب.. نشر صورته بزي البابا!
Lebanon 24
04-05-2025
|
00:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشر الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
الجمعة على منصته "تروث سوشيال" صورة له مولدة بتقنية
الذكاء الاصطناعي
وهو يرتدي زي البابا، بعد أن كان قد مازح صحافيين في وقت سابق بأنه يود أن يكون
بابا
الفاتيكان
المقبل.
Advertisement
وظهر
ترامب
في الصورة بالرداء البابوي الأبيض بينما يشير بسبابته اليمنى نحو السماء، ما دفع المؤتمر الكاثوليكي لولاية
نيويورك
الذي يقول إنه يمثل أساقفة الولاية في تعاملهم مع الحكومة، لانتقاده بشكل لاذع، فقال المؤتمر الكاثوليكي في منشور على حسابه في منصة "إكس": "لا يوجد شيء ذكي أو طريف في هذه الصورة، سيدي الرئيس".
وأضاف: "لقد دفنّا للتو
البابا فرنسيس
الحبيب، والكرادلة على وشك الدخول في مجمع رسمي لانتخاب
خليفة
جديد للقديس
بطرس
. لا تسخروا منا".
ويُعلن نحو 20 بالمئة من
الأميركيين
بأنهم كاثوليكيون، وقد أشارت استطلاعات الرأي في تشرين الثاني إلى أن 60 بالمئة منهم تقريبا صوتوا لترامب.
وعندما ترشح ترامب للرئاسة لأول مرة عام 2016 متعهدا في حملاته
الانتخابية
ببناء جدار حدودي مع
المكسيك
، كان البابا فرنسيس من أشد منتقديه. ووقتها قال البابا للصحافيين حينها "أي شخص، أيا كان، يسعى فقط إلى بناء الجدران لا الجسور، ليس مسيحيا".
وكان ترامب قد حضر جنازة البابا فرنسيس الأسبوع الماضي، في أول رحلة خارجية له منذ عودته إلى السلطة.
جدير بالذكر أن الفاتيكان أعلن الإثنين الفائت أن أعمال مجمع الكرادلة المغلق لانتخاب خلف للبابا فرنسيس، ستبدأ في السابع من أيار. (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
انتقادات لاذعة للحكومة "من أهل البيت"
Lebanon 24
انتقادات لاذعة للحكومة "من أهل البيت"
04/05/2025 10:49:42
04/05/2025 10:49:42
Lebanon 24
Lebanon 24
انتقاد لاذع يطال ترامب.. استخدم كلمة "فلسطينيّ" كإهانة!
Lebanon 24
انتقاد لاذع يطال ترامب.. استخدم كلمة "فلسطينيّ" كإهانة!
04/05/2025 10:49:42
04/05/2025 10:49:42
Lebanon 24
Lebanon 24
كاريس بشار مُتهمة بتقليد زميلتها سلافة معمار.. وانتقادات لاذعة لها (فيديو)
Lebanon 24
كاريس بشار مُتهمة بتقليد زميلتها سلافة معمار.. وانتقادات لاذعة لها (فيديو)
04/05/2025 10:49:42
04/05/2025 10:49:42
Lebanon 24
Lebanon 24
فرنجية بهجوم لاذع على سلام: ما بيدملك إلا الداخل
Lebanon 24
فرنجية بهجوم لاذع على سلام: ما بيدملك إلا الداخل
04/05/2025 10:49:42
04/05/2025 10:49:42
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
هل يستطيع بوتين تحمل تكاليف السلام؟
Lebanon 24
هل يستطيع بوتين تحمل تكاليف السلام؟
03:30 | 2025-05-04
04/05/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هلع وخوف يصيب إسرائيل.. صاروخ أُطلق من اليمن يتسبب بإغلاق مطار تل أبيب (فيديو)
Lebanon 24
هلع وخوف يصيب إسرائيل.. صاروخ أُطلق من اليمن يتسبب بإغلاق مطار تل أبيب (فيديو)
02:37 | 2025-05-04
04/05/2025 02:37:05
Lebanon 24
Lebanon 24
من بينها لبنان... واشنطن تُحذّر مواطنيها من السفر إلى 21 دولة
Lebanon 24
من بينها لبنان... واشنطن تُحذّر مواطنيها من السفر إلى 21 دولة
02:05 | 2025-05-04
04/05/2025 02:05:37
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تذكرون الطفلة هند رجب؟ هذه هوية الضابط الإسرائيلي المسؤول عن قتلها وعائلتها (صورة)
Lebanon 24
هل تذكرون الطفلة هند رجب؟ هذه هوية الضابط الإسرائيلي المسؤول عن قتلها وعائلتها (صورة)
01:10 | 2025-05-04
04/05/2025 01:10:47
Lebanon 24
Lebanon 24
من هو رئيس جهاز الاستخبارات الجديد في سوريا؟
Lebanon 24
من هو رئيس جهاز الاستخبارات الجديد في سوريا؟
23:42 | 2025-05-03
03/05/2025 11:42:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هل تذكرون نجم "ذا فويس كيدز" السوري زين عبيد؟ خسر الكثير من وزنه شاهدوا كيف أصبح (صور)
Lebanon 24
هل تذكرون نجم "ذا فويس كيدز" السوري زين عبيد؟ خسر الكثير من وزنه شاهدوا كيف أصبح (صور)
04:29 | 2025-05-03
03/05/2025 04:29:25
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانيّة تنضم إلى الـ"ال بي سي"... أصبحت مُذيعة في البرنامج الصباحيّ (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة لبنانيّة تنضم إلى الـ"ال بي سي"... أصبحت مُذيعة في البرنامج الصباحيّ (فيديو)
10:37 | 2025-05-03
03/05/2025 10:37:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بالدموع.. فنانة شهيرة تحتفل بزفاف أولى بناتها (صور)
Lebanon 24
بالدموع.. فنانة شهيرة تحتفل بزفاف أولى بناتها (صور)
04:53 | 2025-05-03
03/05/2025 04:53:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان قصير جداً.. ميريام فارس تحتفل بعيدها وهذا عمرها (صور)
Lebanon 24
بفستان قصير جداً.. ميريام فارس تحتفل بعيدها وهذا عمرها (صور)
09:30 | 2025-05-03
03/05/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور والفيديو... كارول سماحة ودّعت زوجها بحضور أهل الفنّ
Lebanon 24
بالصور والفيديو... كارول سماحة ودّعت زوجها بحضور أهل الفنّ
07:40 | 2025-05-03
03/05/2025 07:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:30 | 2025-05-04
هل يستطيع بوتين تحمل تكاليف السلام؟
02:37 | 2025-05-04
هلع وخوف يصيب إسرائيل.. صاروخ أُطلق من اليمن يتسبب بإغلاق مطار تل أبيب (فيديو)
02:05 | 2025-05-04
من بينها لبنان... واشنطن تُحذّر مواطنيها من السفر إلى 21 دولة
01:10 | 2025-05-04
هل تذكرون الطفلة هند رجب؟ هذه هوية الضابط الإسرائيلي المسؤول عن قتلها وعائلتها (صورة)
23:42 | 2025-05-03
من هو رئيس جهاز الاستخبارات الجديد في سوريا؟
23:27 | 2025-05-03
زلزال يضرب ولاية تكساس الأميركية.. كم بلغت قوته؟
فيديو
تملك فيلا فخمة في بعلبك.. فنانة لبنانية تكشف عن تعرضها للخيانة (فيديو)
Lebanon 24
تملك فيلا فخمة في بعلبك.. فنانة لبنانية تكشف عن تعرضها للخيانة (فيديو)
03:24 | 2025-05-03
04/05/2025 10:49:42
Lebanon 24
Lebanon 24
اضطر لايقاف خاصية التعليقات.. هل كانت أغنية عاصي الحلاني رداً على طلاق ابنته ماريتا؟ (فيديو)
Lebanon 24
اضطر لايقاف خاصية التعليقات.. هل كانت أغنية عاصي الحلاني رداً على طلاق ابنته ماريتا؟ (فيديو)
00:11 | 2025-05-02
04/05/2025 10:49:42
Lebanon 24
Lebanon 24
مزقت شعار وسيلة إعلامية وشقيقتها طردت المُراسل.. شاهدوا ماذا فعلت دنيا بطمة (فيديو)
Lebanon 24
مزقت شعار وسيلة إعلامية وشقيقتها طردت المُراسل.. شاهدوا ماذا فعلت دنيا بطمة (فيديو)
04:57 | 2025-05-01
04/05/2025 10:49:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24