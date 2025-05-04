انتقادات لاذعة تطال ترامب.. نشر صورته بزي البابا!

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نشر الرئيس الأميركي الجمعة على منصته "تروث سوشيال" صورة له مولدة بتقنية وهو يرتدي زي البابا، بعد أن كان قد مازح صحافيين في وقت سابق بأنه يود أن يكون المقبل.وظهر في الصورة بالرداء البابوي الأبيض بينما يشير بسبابته اليمنى نحو السماء، ما دفع المؤتمر الكاثوليكي لولاية الذي يقول إنه يمثل أساقفة الولاية في تعاملهم مع الحكومة، لانتقاده بشكل لاذع، فقال المؤتمر الكاثوليكي في منشور على حسابه في منصة "إكس": "لا يوجد شيء ذكي أو طريف في هذه الصورة، سيدي الرئيس".وأضاف: "لقد دفنّا للتو الحبيب، والكرادلة على وشك الدخول في مجمع رسمي لانتخاب جديد للقديس . لا تسخروا منا".ويُعلن نحو 20 بالمئة من بأنهم كاثوليكيون، وقد أشارت استطلاعات الرأي في تشرين الثاني إلى أن 60 بالمئة منهم تقريبا صوتوا لترامب.وعندما ترشح ترامب للرئاسة لأول مرة عام 2016 متعهدا في حملاته ببناء جدار حدودي مع ، كان البابا فرنسيس من أشد منتقديه. ووقتها قال البابا للصحافيين حينها "أي شخص، أيا كان، يسعى فقط إلى بناء الجدران لا الجسور، ليس مسيحيا".وكان ترامب قد حضر جنازة البابا فرنسيس الأسبوع الماضي، في أول رحلة خارجية له منذ عودته إلى السلطة.جدير بالذكر أن الفاتيكان أعلن الإثنين الفائت أن أعمال مجمع الكرادلة المغلق لانتخاب خلف للبابا فرنسيس، ستبدأ في السابع من أيار. (سكاي نيوز)