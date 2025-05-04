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عربي-دولي

قبل رحلة ترامب للشرق الأوسط.. وزير الدفاع الأميركي يزور إسرائيل في هذا الموعد

Lebanon 24
04-05-2025 | 04:03
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قال مسؤولون إسرائيليون لموقع أكسيوس اليوم الأحد، إن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث يخطط للقيام بزيارة إلى إسرائيل في 12 أيار، وذلك قبل الزيارة المرتقبة للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى منطقة الشرق الأوسط.
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ووفق الموقع الأميركي، تُعدّ هذه الزيارة الأولى لهيغسيث إلى إسرائيل منذ توليه منصبه، وتأتي في سياق تصاعد التوترات بين واشنطن وتل أبيب بشأن الخيارات المطروحة للتعامل مع الملف النووي الإيراني، إلى جانب استمرار الحرب في غزة وتواصل الحملة العسكرية الأميركية في اليمن.

ومن المقرر أن يلتقي هيغسيث خلال زيارته وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على أن يتوجه لاحقًا إلى السعودية للانضمام إلى جولة ترامب الخليجية، التي تشمل أيضًا قطر والإمارات العربية المتحدة، بينما لا تتضمن جدولًا لزيارة إسرائيل في الوقت الراهن، بحسب ما ذكر الموقع.

وامتنع مسؤول في البنتاغون عن التعليق على خطط هيغسيث للسفر.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق أنه يعتزم زيارة السعودية خلال شهر نيسان أو بعده بقليل، مشيرًا إلى نيته زيارة عدد من دول المنطقة، من بينها قطر والإمارات، وذلك في إطار تحضيرات لصفقة استثمارية ضخمة مع المملكة تُقدّر قيمتها بتريليون دولار. (روسيا اليوم)
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