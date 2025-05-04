قبل رحلة ترامب للشرق الأوسط.. وزير الدفاع الأميركي يزور إسرائيل في هذا الموعد

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قال مسؤولون إسرائيليون لموقع أكسيوس اليوم الأحد، إن الأميركي بيت هيغسيث يخطط للقيام بزيارة إلى في 12 أيار، وذلك قبل الزيارة المرتقبة للرئيس الأميركي إلى منطقة .ووفق الموقع الأميركي، تُعدّ هذه الزيارة الأولى لهيغسيث إلى إسرائيل منذ توليه منصبه، وتأتي في سياق تصاعد التوترات بين وتل أبيب بشأن الخيارات المطروحة للتعامل مع الملف ، إلى جانب استمرار الحرب في غزة وتواصل الحملة العسكرية الأميركية في اليمن.ومن المقرر أن يلتقي هيغسيث خلال زيارته وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الوزراء ، على أن يتوجه لاحقًا إلى للانضمام إلى جولة الخليجية، التي تشمل أيضًا قطر والإمارات ، بينما لا تتضمن جدولًا لزيارة إسرائيل في الوقت الراهن، بحسب ما ذكر الموقع.وامتنع مسؤول في البنتاغون عن التعليق على خطط هيغسيث للسفر.وكان الرئيس الأميركي ترامب قد أعلن في وقت سابق أنه يعتزم زيارة السعودية خلال شهر نيسان أو بعده بقليل، مشيرًا إلى نيته زيارة عدد من دول المنطقة، من بينها قطر والإمارات، وذلك في إطار تحضيرات لصفقة استثمارية ضخمة مع تُقدّر قيمتها بتريليون دولار. (روسيا اليوم)