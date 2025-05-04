بعد سقوط صاروخ في محيط مطار بن غوريون.. كاتس يهدد الحوثيين بالانتقام "7 أضعاف"

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هدد ، اليوم الأحد، جماعة بردّ قاسٍ، وذلك بعد سقوط صاروخ أُطلق من اليمن في محيط في ، قائلاً: "من يضربنا، سنضربه سبع مرات أكثر".وأقرّ الجيش الإسرائيلي بسقوط الصاروخ الذي أُفيد أنه تسبب بإصابات، فيما أصدرت تعليمات أمنية عاجلة للسكان. وأشارت القناة 12 إلى أن الرأس الحربي للصاروخ كان كبيراً جداً وأحدث موجة انفجارات هائلة، بعدما تمكن من اختراق أربع طبقات من منظومات الدفاع الجوي، ليسقط في قلب .وقالت إذاعة الجيش إن منظومتي "ثاد" الأميركية و"حيتس" الإسرائيلية حاولتا اعتراض الصاروخ وفشلتا. (روسيا اليوم)