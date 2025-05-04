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عربي-دولي

بعد سقوط صاروخ في محيط مطار بن غوريون.. كاتس يهدد الحوثيين بالانتقام "7 أضعاف"

Lebanon 24
04-05-2025 | 04:30
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هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، جماعة الحوثي بردّ قاسٍ، وذلك بعد سقوط صاروخ أُطلق من اليمن في محيط مطار بن غوريون في تل أبيب، قائلاً: "من يضربنا، سنضربه سبع مرات أكثر".
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وأقرّ الجيش الإسرائيلي بسقوط الصاروخ الذي أُفيد أنه تسبب بإصابات، فيما أصدرت الجبهة الداخلية تعليمات أمنية عاجلة للسكان. وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن الرأس الحربي للصاروخ كان كبيراً جداً وأحدث موجة انفجارات هائلة، بعدما تمكن من اختراق أربع طبقات من منظومات الدفاع الجوي، ليسقط في قلب المطار.

وقالت إذاعة الجيش إن منظومتي "ثاد" الأميركية و"حيتس" الإسرائيلية حاولتا اعتراض الصاروخ وفشلتا. (روسيا اليوم)
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