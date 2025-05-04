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عربي-دولي

بوتين: نأمل ألا نضطر لاستخدام أسلحة نووية في أوكرانيا

Lebanon 24
04-05-2025 | 05:30
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قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في تصريحات أذيعت، الأحد، إنه لم تكن هناك حاجة لاستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا وإنه يأمل ألا تنشأ أسباب تدفع إلى ذلك.
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وفي جزء من مقابلة مع التلفزيون الروسي الرسمي نشر على تطبيق تيليغرام، قال بوتين إن روسيا لديها القوة والوسائل اللازمة لوضع "نهاية منطقية" للصراع في أوكرانيا.

وكان الرئيس الروسي قد أعلن، الإثنين، وقف إطلاق نار مؤقت خلال العطلات الرسمية من 8 إلى 11 أيار تزامنا مع احتفالات موسكو بيوم النصر في الحرب العالمية الثانية.
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