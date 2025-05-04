بوتين: نأمل ألا نضطر لاستخدام أسلحة نووية في أوكرانيا

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وفي جزء من مقابلة مع الرسمي نشر على تطبيق تيليغرام، قال إن لديها القوة والوسائل اللازمة لوضع "نهاية منطقية" للصراع في أوكرانيا.وكان الرئيس الروسي قد أعلن، الإثنين، وقف إطلاق نار مؤقت خلال العطلات الرسمية من 8 إلى 11 أيار تزامنا مع احتفالات بيوم النصر في الحرب العالمية الثانية.