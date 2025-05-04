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الحوثيون: استهدفنا مطار بن غوريون في إسرائيل بصاروخ

Lebanon 24
04-05-2025 | 07:30
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أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي في اليمن، اليوم الأحد، أن الجماعة أطلقت صاروخا باليستيا استهدف مطار بن غوريون في إسرائيل، مؤكدا أن الصاروخ "أصاب هدفه بنجاح".
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وقالت الجماعة، في بيان، إن "المنظومات الدفاعية الأميركية والإسرائيلية فشلت في اعتراض الصاروخ".

وتابع البيان الحوثي: "نجدد تحذيرنا لجميع شركات الطيران العالمية من مواصلة رحلاتها إلى مطار بن غوريون كونه أصبح غير آمن لحركة الملاحة".

وفي وقت سابق من يوم الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي، سقوط مقذوف في وسط إسرائيل بعد عدة محاولات لاعتراض صاروخ أطلق من اليمن.

وأعلنت سلطة المطارات في إسرائيل لاحقا، استئناف حركة الملاحة في مطار بن غوريون بعد توقف قصير.

وأصيب عدة أشخاص بجروح طفيفة جرّاء سقوط الصاروخ، وفقما ذكرت القناة 13 الإسرائيلية، بينما أكدت خدمة إنقاذ"نجمة داوود الحمراء" إصابة ثمانية أشخاص.
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