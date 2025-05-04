الحوثيون: استهدفنا مطار بن غوريون في إسرائيل بصاروخ

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وقالت الجماعة، في بيان، إن "المنظومات الدفاعية الأميركية والإسرائيلية فشلت في اعتراض الصاروخ".وتابع البيان الحوثي: "نجدد تحذيرنا لجميع شركات الطيران العالمية من مواصلة رحلاتها إلى مطار كونه أصبح غير آمن لحركة الملاحة".وفي وقت سابق من ، أعلن الجيش ، سقوط مقذوف في وسط بعد عدة محاولات لاعتراض صاروخ أطلق من اليمن.وأعلنت سلطة المطارات في إسرائيل لاحقا، استئناف حركة الملاحة في مطار بن غوريون بعد توقف قصير.وأصيب عدة أشخاص بجروح طفيفة جرّاء سقوط الصاروخ، وفقما ذكرت القناة 13 ، بينما أكدت خدمة إنقاذ"نجمة داوود الحمراء" إصابة ثمانية أشخاص.