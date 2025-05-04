لن تهتم لأميركا.. إسرائيل تستعد لتغيير قواعد الاشتباك مع الحوثيين

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كما كان متوقعا، فإن الضربة الحوثية التي نفذت بنجاح مستهدفة في ، سيقابلها رد إسرائيلي، حسب ما عبر رئيس الوزراء الاسرائيلي ، الذي أكّد أن ستعود لضرب الحوثيين كما كانت سابقا.في هذا السياق، أفادت مصادر سياسية إسرائيلية مطلعة أن إسرائيل تستعد للرد عسكريًا على الحوثيين في اليمن، في تحول واضح عن السياسة السابقة التي كانت تلتزم فيها بتوصيات بترك مسألة الرد للغارات .وبحسب المصادر، جاء هذا التغيير بعدما استهدف الحوثيون هدفا استراتيجيا داخل إسرائيل، إذ سقط صاروخ أُطلق من اليمن قرب مطار في محيط تل أبيب، بعد فشل منظومة الدفاع الجوي في اعتراضه.وأوضحت المصادر أن الرد قد يأتي على شكل غارات مباشرة داخل اليمن، وقد يتم تنفيذها خلال الساعات المقبلة.ومن المقرر أن يعقد ، ، مشاورات أمنية هاتفية، مساء اليوم الأحد، لبحث سبل الرد على هذا التصعيد.ويُعد هذا الصاروخ هو السابع والعشرين الذي يُطلق من اليمن نحو إسرائيل خلال شهر ونصف، في وقت لم تشن فيه إسرائيل أي غارات على الأراضي منذ أكثر من ثلاثة أشهر. إلا أن مراقبين يرون أن هذا الواقع قد يتغير قريبًا، وربما ابتداءً من الليلة أو صباح يوم الاثنين. (mcd)