إسرائيل تراجع حساباتها.. حماس استعادت قوتها

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وعليه، قالت "القناة 14" ، إنّ الواقع في يتطلب تغييراً عميقاً في العقيدة القتالية، مضيفة أنّ تجنيد قوات مهما كان جيداً يكون كافياً، فحماس باعتراف القناة الإسرائيلية "رمّمت نفسها من جديد وأعدّت أفخاخ عبوات وجنّدت قوات".وفي هذا السياق، أشارت إلى أنّ على "الجيش" الإسرائيلي السيطرة على مواقع داخل غزة والسيطرة عسكرياً على المنطقة، ومنع من تحقيق إنجازات.ولفتت إلى أن الحادث خلال عطلة نهاية الأسبوع حيث قُتل جنديان وأُصيب آخر من وحدة "يهلوم" بجروح خطرة هو مثال على ما ينتظر "الجيش" الإسرائيلي في غزة.وفي السياق، أكدت صحيفة " " الإسرائيلية أنّ استئناف الحرب على غزة لم يحقق النتائج المرجوة فالضغط العسكري فشل في إطلاق سراح الأسرى.وأقرت أنّ التفكير السياسي والأداء العسكري الإسرائيلي لم يفلح على الأرض في غزة، مضيفة أنّ عدم إعادة جميع الأسرى سيكون بمنزلة هزيمة "للجيش" الإسرائيلي في معركة غزة.وبشأن الاستعداد الإسرائيلي لتوسيع الحرب، قالت "معاريف" إنّ إدخال القوات الإسرائيلية إلى غزة مسألة معقدة حالياً نتيجة فتحات الأنفاق المفخخة والتي قد تضر بالأسرى بسبب تكثف النيران.وأضافت أنّ حماس تفهم محدودية قوة "الجيش" الإسرائيلي في المناورة الكبيرة.وشددت على أنّ الجيش الإسرائيلي يحاول إخفاء تآكل قواته وآلياته عن الجمهور، مشيرة إلى أنّ التآكل الكبير في الجيش الإسرائيلي ليس في القوة القتالية فقط بل أيضاً في الوسائل القتالية.لتختتم تقريرها متسائلة: ما هو الثمن الذي سندفعه مقابل المزيد من الضغط العسكري في غزة؟ (الميادين)