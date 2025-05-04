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وذكرت القوات أنها أجرت العديد من المحاولات لإسقاط الصاروخ الذي سقط في النهاية داخل محيط .وكانت قد نشرت نظام "ثاد" العام الماضي وسط التوترات مع .ونقلت " عربية"، الأحد، عن مصادر أمنية إسرائيلية أن تدرس شنّ هجوم في اليمن ردا على الهجوم الصاروخي على .وأضاف مراسلنا أن رئيس الوزراء يجري اتصالات هاتفية عاجلة بشأن إطلاق الصاروخ على مطار ، اليوم الأحد.وأشارت مصادر أمنية إسرائيلية إلى أنه "لا قيود علينا بعد إطلاق الصاروخ الحوثي".وذكر مسؤول إسرائيلي أن سيعقد اجتماعا هاتفيا مع ومسؤولين عسكريين آخرين، الساعة الثالثة عصرا، لبحث ردود محتملة، بما في ذلك توجيه ضربة إسرائيلية مباشرة لأصول الحوثيين في اليمن، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وفي الساعة السابعة مساء، سيعقد نتنياهو اجتماعا حضوريا لمجلس الوزراء الأمني لبحث توسيع الحملة العسكرية في غزة، والقتال في ، والهجوم الحوثي، وقضايا أخرى.وأعلنت سلطة المطارات في إسرائيل الأحد استئناف حركة الملاحة في مطار بن غوريون بعد توقف قصير جراء سقوط صاروخ أطلق من اليمن بالقرب منه.وهدد وزير الدفاع الإسرائيلي، ، الأحد، بالرد "بسبعة أضعاف" على سقوط الصاروخ في محيط مطار بن غوريون.