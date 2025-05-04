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عربي-دولي
بعد انفجار ميناء رجائي.. حريق هائل جديد في إيران
Lebanon 24
04-05-2025
|
10:00
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أعلنت العلاقات العامة لمنظمة الدفاع المدني والإطفاء في
إيران
، نشوب حريق اندلع في مصنع للدراجات النارية في مدينة مشهد جنوب إيران.
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كما تابعت أن الحادث وقع بالقرب من مصنع "إلكترو
استيل
".
وأكدت أن الحريق ما زال في بدايته، لكنه واسع النطاق وفقا لـ"
صابرين نيوز
".
من جانبه، صرّح
المدير العام
لإدارة الإطفاء في مشهد، أنه تم الإبلاغ عن الحريق وإرسال فرق الإطفاء من عدة محطات إلى موقع الحادث الواقع في طريق النبي الأعظم، وفق لوكالة "إرنا".
كما أكد أن الحريق ضخم، ويمكن رؤية دخانه من مسافات بعيدة.
وأوضح أن النيران التهمت مستودعاً للإطارات والكرتون بمساحة أربعة آلاف
متر مربع
بالكامل، مشيراً إلى أن فرق الإطفاء تعمل حالياً على السيطرة على الحريق.
يذكر أن الانفجار الجديد وقع بعد أسبوع من آخر وقع السبت الماضي، في أحد أرصفة ميناء رجائي القريب من مدينة
بندر
عباس الكبرى على
مضيق هرمز
الاستراتيجي.
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