بعد انفجار ميناء رجائي.. حريق هائل جديد في إيران

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أعلنت العلاقات العامة لمنظمة الدفاع المدني والإطفاء في ، نشوب حريق اندلع في مصنع للدراجات النارية في مدينة مشهد جنوب إيران.كما تابعت أن الحادث وقع بالقرب من مصنع "إلكترو ".وأكدت أن الحريق ما زال في بدايته، لكنه واسع النطاق وفقا لـ" ".من جانبه، صرّح لإدارة الإطفاء في مشهد، أنه تم الإبلاغ عن الحريق وإرسال فرق الإطفاء من عدة محطات إلى موقع الحادث الواقع في طريق النبي الأعظم، وفق لوكالة "إرنا".كما أكد أن الحريق ضخم، ويمكن رؤية دخانه من مسافات بعيدة.وأوضح أن النيران التهمت مستودعاً للإطارات والكرتون بمساحة أربعة آلاف بالكامل، مشيراً إلى أن فرق الإطفاء تعمل حالياً على السيطرة على الحريق.يذكر أن الانفجار الجديد وقع بعد أسبوع من آخر وقع السبت الماضي، في أحد أرصفة ميناء رجائي القريب من مدينة عباس الكبرى على الاستراتيجي.