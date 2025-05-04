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وقال في رسالة مصورة: "نحن نتحرك ضدهم بالتنسيق مع ، لقد تحركنا ضدهم في الماضي، وسنتحرك ضدهم في ".وأضاف: "الأمر ليس مجرد ضربة قاضية، بل ستكون هناك ضربات قاضية"، وفق تعبيره.