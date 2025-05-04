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نتانياهو يتوعد الحوثيين بـ"ضربات قاضية"

Lebanon 24
04-05-2025 | 10:12
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توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ميليشيا الحوثيين بـ"ضربات قاضية"، عقب سقوط صاروخ انطلق من اليمن، اليوم الأحد، قرب مطار بن غوريون في تل أبيب وسط إسرائيل.
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وقال نتانياهو في رسالة مصورة: "نحن نتحرك ضدهم بالتنسيق مع الولايات المتحدة، لقد تحركنا ضدهم في الماضي، وسنتحرك ضدهم في المستقبل".

وأضاف: "الأمر ليس مجرد ضربة قاضية، بل ستكون هناك ضربات قاضية"، وفق تعبيره.
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