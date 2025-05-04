الحوثيون يتحدّون الردع الإسرائيلي.. هل يستطيع أحد صدّهم؟

تمكن الحوثيون من إطلاق صاروخهم على وسط إسرائيل في 4 أيار، مما تسبب في انفجار قرب مطار بن غوريون الدولي، حيث أدى ذلك إلى إلغاء بعض شركات الطيران رحلاتها. من الواضح أن سقوط صاروخ، أو شظية صاروخ، أو حتى شظايا صاروخ اعتراضي، بالقرب من مطار رئيسي يُمثل تهديدًا استراتيجيًا. سمحت إسرائيل للحوثيين عمومًا بإطلاق صواريخ بعيدة المدى عليها خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، على افتراض أنه سيتم اعتراضها. وبينما شنت إسرائيل عددًا قليلًا من الغارات الانتقامية باستخدام الطائرات الحربية في عام 2024، فقد تنحت جانبًا بشكل أساسي منذ أن شنت الولايات المتحدة غاراتها الجوية في 15 آذار.
وحسب صحيفة جيروزاليم بوست "قد يُحدث هجوم الرابع من أيار تغييرًا جذريًا. أطلق السياسيون الإسرائيليون التهديدات المعتادة. مع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كان من السهل إيقاف الحوثيين أو ردعهم.
أضافت الصحيفة:" لأكثر من عشر سنوات، فاجأ الحوثيون المدعومون من إيران الشرق الأوسط
بقدراتهم. فلا يزال الحوثيون يمتلكون قدرات صاروخية. من الصعب تعقب الصواريخ التي تُنقل من الكهوف في الجبال. من الصعب عمومًا العثور على منصات إطلاق صواريخ متحركة. خلال ما يُسمى بـ"الصيد الكبير لصواريخ سكود" خلال حرب الخليج
عام ١٩٩١، تجنبت منصات إطلاق صواريخ سكود التابعة لصدام في الغالب التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة
. هذا جزء من تاريخ طويل يُظهر أن جماعات مثل الحوثيين قادرة على الصمود في وجه المطارات. على سبيل المثال، تمكن الفيتناميون من نقل مدفعياتهم عبر لاوس
وكمبوديا إلى مواقع لضرب الولايات المتحدة في فيتنام
. كما هزموا الفرنسيين في فيتنام في معركة دينبينفو بطريقة مماثلة. لم يثنهم افتقارهم للقوة الجوية. عانى الروس
في أفغانستان
بشكل مماثل.
وطرحت الصحيفة التساؤل التالي:" الحوثيون جماعةٌ ضاربةٌ في الصميم. ومن المرجح أن القوة الجوية لا تكفي لردعهم. فهل يُمكن قطع خطوط الإمداد؟ وهل يُمكن العثور على منشآت تخزين الصواريخ؟، فأجابت:" مُمكن. وسيُظهر الزمن إن كانت هناك طريقةٌ لردعهم. من الواضح أن إيران كانت لها في الماضي رأيٌ في أفعالهم، حتى وإن نأت بنفسها عنهم في آذار عندما بدأت الولايات المتحدة قصفها. ويرجع ذلك إلى رغبة إيران في إبرام صفقةٍ جديدة مع واشنطن
، وعدم رغبتها في أن تُحاسب على أفعالها مع الحوثيين. ومن المُحتمل أن تكون أي شحناتٍ إيرانيةٍ غير قانونيةٍ مُوجهةٍ إلى الحوثيين قد تضررت جراء الانفجار الهائل الأخير في ميناء الشهيد رجائي".
وحسب الصحيفة، ادّعى الحوثيون امتلاكهم قدرات صاروخية متنوعة. في حزيران 2024، زعموا امتلاكهم صاروخًا جديدًا يعمل بالوقود الصلب أطلقوا عليه اسم "فلسطين
". ويزعمون أن هذا الصاروخ ذو مرحلتين وذو قدرات "تفوق سرعة الصوت". ويمكن إطلاق الصواريخ التي تعمل بالوقود الصلب أسرع من الصواريخ التي تعمل بالوقود السائل. كما استخدم الحوثيون صاروخي "قيام" و"غدير
" اللذين يعملان بالوقود السائل، وهو نسخة من صاروخ "شهاب-3" الإيراني
، وفقًا لمقال نُشر في مركز بيسا
. (صحيفة جيروزاليم بوست)