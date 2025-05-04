فضيحة غذائية.. هذا ما وُجد داخل محل حلويات شهير

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وخلال الحملة، تم ضبط كميات ضخمة من الفاسد والمليء باليرقات داخل مستودعات المصنع الواقع في بالولاية، حيث تم إتلاف تلك الكميات لاحقاً في موقع مفتوح باستخدام مركبات نقل خاصة.ووفقاً لتقارير إعلامية، فقد بلغت الكمية المضبوطة 11 طناً من الجوز التالف، فيما تداولت تسجيلات مرئية تُظهر بوضوح انتشار اليرقات وتعفن المكسرات داخل المستودع، مما أثار غضباً واسعاً بين الجمهور، خاصة أن اسم الشركة يرتبط منذ سنوات بالجودة والانتشار الواسع في مختلف المدن التركية.الصور والفيديوهات المتداولة على ولّدت موجة غضب شديدة بين المستهلكين، وسط تساؤلات حادة حول معايير الرقابة الغذائية وكيفية السماح بتخزين كميات بهذا الحجم من المكسرات الفاسدة دون أن يتم اكتشافها مسبقاً. (24)