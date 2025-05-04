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عربي-دولي
فضيحة غذائية.. هذا ما وُجد داخل محل حلويات شهير
Lebanon 24
04-05-2025
|
10:45
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كشفت فرق البلدية التابعة لبلدية أيوبية في ولاية شانلي أورفا
التركية
عن واحدة من أكبر فضائح الأغذية في الفترة الأخيرة، بعد مداهمة أجرتها على منشأة إنتاج تابعة لشركة "أورفا يورَم باقلوفالاري"، المعروفة بفروعها المنتشرة في عموم
تركيا
.
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وخلال الحملة، تم ضبط كميات ضخمة من
الجوز
الفاسد والمليء باليرقات داخل مستودعات المصنع الواقع في
المنطقة الصناعية
بالولاية، حيث تم إتلاف تلك الكميات لاحقاً في موقع مفتوح باستخدام مركبات نقل خاصة.
ووفقاً لتقارير إعلامية، فقد بلغت الكمية المضبوطة 11 طناً من الجوز التالف، فيما تداولت تسجيلات مرئية تُظهر بوضوح انتشار اليرقات وتعفن المكسرات داخل المستودع، مما أثار غضباً واسعاً بين الجمهور، خاصة أن اسم الشركة يرتبط منذ سنوات بالجودة والانتشار الواسع في مختلف المدن التركية.
الصور والفيديوهات المتداولة على
مواقع التواصل الاجتماعي
ولّدت موجة غضب شديدة بين المستهلكين، وسط تساؤلات حادة حول معايير الرقابة الغذائية وكيفية السماح بتخزين كميات بهذا الحجم من المكسرات الفاسدة دون أن يتم اكتشافها مسبقاً. (24)
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