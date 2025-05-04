Advertisement

عربي-دولي

فضيحة غذائية.. هذا ما وُجد داخل محل حلويات شهير

Lebanon 24
04-05-2025 | 10:45
A-
A+
Doc-P-1355681-638819779053254030.png
Doc-P-1355681-638819779053254030.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت فرق البلدية التابعة لبلدية أيوبية في ولاية شانلي أورفا التركية عن واحدة من أكبر فضائح الأغذية في الفترة الأخيرة، بعد مداهمة أجرتها على منشأة إنتاج تابعة لشركة "أورفا يورَم باقلوفالاري"، المعروفة بفروعها المنتشرة في عموم تركيا.
Advertisement

وخلال الحملة، تم ضبط كميات ضخمة من الجوز الفاسد والمليء باليرقات داخل مستودعات المصنع الواقع في المنطقة الصناعية بالولاية، حيث تم إتلاف تلك الكميات لاحقاً في موقع مفتوح باستخدام مركبات نقل خاصة.

ووفقاً لتقارير إعلامية، فقد بلغت الكمية المضبوطة 11 طناً من الجوز التالف، فيما تداولت تسجيلات مرئية تُظهر بوضوح انتشار اليرقات وتعفن المكسرات داخل المستودع، مما أثار غضباً واسعاً بين الجمهور، خاصة أن اسم الشركة يرتبط منذ سنوات بالجودة والانتشار الواسع في مختلف المدن التركية.

الصور والفيديوهات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ولّدت موجة غضب شديدة بين المستهلكين، وسط تساؤلات حادة حول معايير الرقابة الغذائية وكيفية السماح بتخزين كميات بهذا الحجم من المكسرات الفاسدة دون أن يتم اكتشافها مسبقاً. (24)
 
 

مواضيع ذات صلة
فضيحة من العيار الثقيل: إعلامية متورطة بقضية ممنوعات.. هذا ما وجد داخل شقتها (صورة)
lebanon 24
04/05/2025 19:43:07 Lebanon 24 Lebanon 24
​سرقوا أغراضه من داخل السيارة أثناء وجوده في محل الحلويات
lebanon 24
04/05/2025 19:43:07 Lebanon 24 Lebanon 24
في دولة عربيّة إغلاق 11 فرعاً من سلسلة حلويات شهيرة... ما السبب؟
lebanon 24
04/05/2025 19:43:07 Lebanon 24 Lebanon 24
دوي انفجار سُمع… هذا ما حصل داخل محل لغسل السيارات في عكار
lebanon 24
04/05/2025 19:43:07 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:28 | 2025-05-04
12:26 | 2025-05-04
12:24 | 2025-05-04
12:00 | 2025-05-04
11:49 | 2025-05-04
11:32 | 2025-05-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24