Advertisement

عربي-دولي

ترامب: لا أسعى لولاية رئاسية ثالثة... ولا أعرف إن كنت ملزماً بالدستور!

Lebanon 24
04-05-2025 | 10:55
A-
A+
Doc-P-1355685-638819784688821645.jpeg
Doc-P-1355685-638819784688821645.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه لا يسعى للترشح لولاية رئاسية ثالثة، كما أكد أنه "لا يعرف" ما إذا كان عليه الالتزام بالدستور، الوثيقة القانونية المؤسسة للولايات المتحدة.
Advertisement

وخلال المقابلة التي بثتها شبكة "إن بي سي نيوز"، ونشرت مقتطفات منها، قال ترامب: "أتطلع إلى أن أحظى بأربع سنوات عظيمة وأسلمها (البلاد) لشخص ما، ويفضل أن يكون جمهوريا عظيما، جمهوريا عظيما ليقودها إلى الأمام".

وردا على سؤال مباشر حول ما إذا كان يعتقد أنه بحاجة لاحترام الدستور الأميركي، أجاب ترامب: "لا أعرف".
وفي سؤال آخر حول ما إذا كان كل من المواطنين الأميركيين وغير الأميركيين يستحقون التمتع بالإجراءات القانونية المنصوص عليها في الدستور، قال ترامب: "أنا لست رجل قانون. لا أعرف".

وفيما يتعلق بتطبيق "تيك توك" الصيني، أعلن ترامب استعداده لتمديد الموعد النهائي لإيجاد حل بشأن استمرار نشاط التطبيق في الولايات المتحدة، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، دون أن يحدد إطارا زمنيا بديلا.
وتطرق ترامب أيضا لتصريحاته الخاصة بكندا حيث أكد أنه لا يعتقد أن استخدام القوة العسكرية سيكون ضروريا لجعل كندا "الولاية الـ 51 الأميركية".
مواضيع ذات صلة
ترامب لشبكة NBC: "لا أمزح" حول إمكانية ترشحي لولاية رئاسية ثالثة
lebanon 24
04/05/2025 19:43:14 Lebanon 24 Lebanon 24
ترمب: لا أعرف ما إذا كان يجب أن ألتزم بالدستور
lebanon 24
04/05/2025 19:43:14 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس النواب الأميركي: ترشح ترامب لولاية ثالثة سيحتاج لتعديل دستوري وهو أمر صعب والرئيس يدرك قيود الدستور
lebanon 24
04/05/2025 19:43:14 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس النواب الأميركي: ترامب يدرك قيود الدستور بشأن الولاية الثالثة
lebanon 24
04/05/2025 19:43:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:28 | 2025-05-04
12:26 | 2025-05-04
12:24 | 2025-05-04
12:00 | 2025-05-04
11:49 | 2025-05-04
11:32 | 2025-05-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24