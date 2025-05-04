ترامب: لا أسعى لولاية رئاسية ثالثة... ولا أعرف إن كنت ملزماً بالدستور!

قال الرئيس الأميركي ، إنه لا يسعى للترشح لولاية رئاسية ثالثة، كما أكد أنه "لا يعرف" ما إذا كان عليه الالتزام بالدستور، الوثيقة القانونية المؤسسة للولايات المتحدة.

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وخلال المقابلة التي بثتها شبكة "إن بي "، ونشرت مقتطفات منها، قال : "أتطلع إلى أن أحظى بأربع سنوات عظيمة وأسلمها (البلاد) لشخص ما، ويفضل أن يكون جمهوريا عظيما، جمهوريا عظيما ليقودها إلى الأمام".



وردا على سؤال مباشر حول ما إذا كان يعتقد أنه بحاجة لاحترام الأميركي، أجاب ترامب: "لا أعرف". وخلال المقابلة التي بثتها شبكة "إن بي "، ونشرت مقتطفات منها، قال : "أتطلع إلى أن أحظى بأربع سنوات عظيمة وأسلمها (البلاد) لشخص ما، ويفضل أن يكون جمهوريا عظيما، جمهوريا عظيما ليقودها إلى الأمام".وردا على سؤال مباشر حول ما إذا كان يعتقد أنه بحاجة لاحترام الأميركي، أجاب ترامب: "لا أعرف".

وفي سؤال آخر حول ما إذا كان كل من المواطنين وغير الأميركيين يستحقون التمتع بالإجراءات القانونية المنصوص عليها في الدستور، قال ترامب: "أنا لست رجل قانون. لا أعرف".



وفيما يتعلق بتطبيق "تيك توك" الصيني، أعلن ترامب استعداده لتمديد الموعد النهائي لإيجاد حل بشأن استمرار نشاط التطبيق في ، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، دون أن يحدد إطارا زمنيا بديلا.

وتطرق ترامب أيضا لتصريحاته الخاصة بكندا حيث أكد أنه لا يعتقد أن استخدام القوة العسكرية سيكون ضروريا لجعل "الولاية الـ 51 الأميركية".