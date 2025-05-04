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البداية من قرية الصورة.. بدء تنفيذ اتفاق دمشق والسويداء

Lebanon 24
04-05-2025 | 11:05
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بدأ، اليوم الأحد، تنفيذ الاتفاق الموقع بين حكومة دمشق ووجهاء الدروز في السويداء بتفعيل الأمن الداخلي والضابطة العدلية من أبناء المحافظة نفسها.
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وسلّم محافظ السويداء مصطفى البكور، السيطرة الأمنية على قرية صورة الكبرى لعناصر من شرطة السويداء حسب الاتفاق، وفقاً لـ"سكاي نيوز عربية".


وأصدرت مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز، مساء أمس، بيانًا تناولت فيه تفنيد بنود الاتفاق الأخير الذي تم التوصل إليه لضبط الأوضاع في محافظة السويداء.
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