البداية من قرية الصورة.. بدء تنفيذ اتفاق دمشق والسويداء

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بدأ، اليوم الأحد، تنفيذ الاتفاق الموقع بين حكومة ووجهاء في بتفعيل الأمن الداخلي والضابطة العدلية من أبناء المحافظة نفسها.وسلّم محافظ السويداء مصطفى البكور، السيطرة الأمنية على قرية صورة الكبرى لعناصر من شرطة السويداء حسب الاتفاق، وفقاً لـ" عربية".وأصدرت مشيخة عقل ، مساء أمس، بيانًا تناولت فيه تفنيد بنود الاتفاق الأخير الذي تم التوصل إليه لضبط الأوضاع في محافظة السويداء.