بعد تأكيد أن بلاده قادرة على وضع نهاية منطقية للحرب مع ، قال الرئيس الأوكراني اليوم الأحد إنه يمكن التوصل في أي لحظة لاتفاق لوقف إطلاق النار مع في الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات بين البلدين.

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وأضاف خلال مشترك في العاصمة التشيكية براغ مع أن أوكرانيا تأمل في الحصول على 1.8 مليون قذيفة في العام الجاري بموجب مبادرة طرحتها التشيك لتقديم مساعدات عسكرية.



أتت هذه التصريحات بعدما أكد ، في وقت سابق اليوم أن بلاده لديها القوة والوسائل اللازمة لوضع "نهاية منطقية" للصراع.



كما أضاف في مقابلة مع الرسمي "لا حاجة لاستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا"، معرباً عن أمله بألا يحدث ذلك.



وبين الرئيس الروسي أن "المصالحة بين البلدين أمر محتوم ومسألة وقت فحسب".



إلى ذلك، شدد على أن روسيا قادرة على انهاء الحرب بالنتيجة التي تريدها، والتي تتماشى مع مصلحتها.