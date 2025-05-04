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عربي-دولي

زيلينسكي: السلام مع روسيا قد يتحقق في أي وقت

Lebanon 24
04-05-2025 | 11:49
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بعد تأكيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده قادرة على وضع نهاية منطقية للحرب مع أوكرانيا، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد إنه يمكن التوصل في أي لحظة لاتفاق لوقف إطلاق النار مع روسيا في الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات بين البلدين.
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وأضاف زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي مشترك في العاصمة التشيكية براغ مع الرئيس بيتر بافل أن أوكرانيا تأمل في الحصول على 1.8 مليون قذيفة في العام الجاري بموجب مبادرة طرحتها جمهورية التشيك لتقديم مساعدات عسكرية.

أتت هذه التصريحات بعدما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق اليوم أن بلاده لديها القوة والوسائل اللازمة لوضع "نهاية منطقية" للصراع.

كما أضاف في مقابلة مع التلفزيون الروسي الرسمي "لا حاجة لاستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا"، معرباً عن أمله بألا يحدث ذلك.

وبين الرئيس الروسي أن "المصالحة بين البلدين أمر محتوم ومسألة وقت فحسب".

إلى ذلك، شدد على أن روسيا قادرة على انهاء الحرب بالنتيجة التي تريدها، والتي تتماشى مع مصلحتها.
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