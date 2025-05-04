بعد ضربة بن غوريون.. نقاش أمني يكشف "نية" إسرائيل

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وجاء ذلك بعد اجتماع أمني ترأسه رئيس الوزراء بمشاركة كبار المسؤولين في أجهزة الأمن والدفاع. أفادت مصادر إسرائيلية بأن الحكومة تدرس تنفيذ عمل عسكري في اليمن، وذلك في أعقاب سلسلة من الهجمات الصاروخية، آخرها إصابة صاروخ ، الأحد.وجاء ذلك بعد اجتماع أمني ترأسه رئيس الوزراء بمشاركة كبار المسؤولين في أجهزة الأمن والدفاع.

وفي مقطع فيديو نُشر على قناته الرسمية في ، علّق على استهداف مطار بصاروخ حوثي، قائلاً: "لقد هاجمنا في الماضي وسنهاجم في . هذه ليست ضربة وتنتهي. ستكون هناك ضربات أخرى".

وشارك في المشاورات الأمنية التي أُجريت عبر الهاتف عدد من الوزراء، من بينهم رون ديرمر، ، ، جدعون ساعر وإيتمار ، إلى جانب عضو أرييه درعي.



كما حضر الاجتماع كل من دادي برنياع، رئيس جهاز بار، هيرتسي هليفي، ورئيس تساحي هنغبي.



وفي وقت سابق من الأحد، أعلن الجيش ، سقوط مقذوف في وسط إسرائيل بعد عدة محاولات لاعتراض صاروخ أطلق من اليمن.



وأعلنت سلطة المطارات لاحقا، استئناف حركة الملاحة في مطار بن غوريون بعد توقف قصير.



وأصيب عدة أشخاص بجروح طفيفة جرّاء سقوط الصاروخ، وفقما ذكرت القناة 13 ، بينما أكدت خدمة إنقاذ"نجمة داوود الحمراء" إصابة 8 أشخاص.