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قنبلة موقوتة ملفوفة بعلم إسرائيل.. إغلاق طريق جنوب تل أبيب

Lebanon 24
04-05-2025 | 12:26
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أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، العثور على جسم مشبوه قرب ليشون لتسيون جنوب تل أبيب.
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وأكدت إغلاق طريق جنوب تل أبيب بعد العثور على قنبلة موقوتة ملفوفة بعلم إسرائيل.

وكشفت أن القنبلة وجدت في منطقة قريبة من مدينة ريشون لتسيون جنوب تل أبيب، ما أدى إلى إغلاق طريق 431 الحيوي أمام حركة المرور.

كذلك أفادت بحدوث استنفار أمني واسع في محيط الموقع.

ولفتت إلى أن قوات الشرطة وخبراء المتفجرات يقومون في هذه الأثناء، بعزل الشارع لفحص الجسم وإزالته.
فيما تُجرى عمليات تمشيط إضافية لضمان سلامة الجمهور.
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