قنبلة موقوتة ملفوفة بعلم إسرائيل.. إغلاق طريق جنوب تل أبيب

أعلنت ، اليوم الأحد، العثور على جسم مشبوه قرب ليشون لتسيون جنوب .

Advertisement

وأكدت إغلاق طريق جنوب تل أبيب بعد العثور على قنبلة موقوتة ملفوفة بعلم .



وكشفت أن القنبلة وجدت في منطقة قريبة من مدينة ريشون لتسيون جنوب تل أبيب، ما أدى إلى إغلاق طريق 431 الحيوي أمام حركة المرور.



كذلك أفادت بحدوث استنفار أمني واسع في محيط الموقع.



ولفتت إلى أن وخبراء المتفجرات يقومون في هذه الأثناء، بعزل الشارع لفحص الجسم وإزالته.

فيما تُجرى عمليات تمشيط إضافية لضمان سلامة الجمهور.