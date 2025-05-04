Advertisement

عربي-دولي

بوتين: أفكر دوما فيمن سيخلفني في الحكم

Lebanon 24
04-05-2025 | 12:53
A-
A+
Doc-P-1355726-638819853030513705.jpg
Doc-P-1355726-638819853030513705.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تصريحات تم بثها، الأحد، إنه يفكر دائما فيمن سيخلفه في الحكم، مشيرا إلى احتمال إجراء منافسة بين عدة مرشحين.
Advertisement


وشغل بوتين، صاحب أطول فترة خدمة على رأس الكرملين منذ جوزيف ستالين، منصب الرئيس من عام 1999 إلى 2008، ثم أصبح رئيسا للوزراء حتى 2012، ثم رئيسا مرة أخرى من عام 2012 حتى الآن.

وكان بوتين ضابطا برتبة لفتنانت كولونيل في المخابرات السوفيتية (كيه.جي.بي)، وتسلم الرئاسة من بوريس يلتسن في آخر يوم له في المنصب في 1999.
وعندما سئل عما إذا كان يفكر في مسألة خلافته، خلال فيلم أعده التلفزيون الروسي بمناسبة مرور ربع قرن على توليه السلطة، قال بوتين (72 عاما): "أفكر دوما في هذا الأمر".

وأضاف: "في النهاية، الخيار سيكون للشعب، الشعب الروسي. أعتقد أنه يجب أن يكون هناك شخص، أو بالأحرى عدة أشخاص، حتى يكون للشعب خيار".

ولا يوجد خليفة واضح لبوتين لكن بموجب الدستور الروسي يتولى رئيس الوزراء السلطات الرئاسية إذا أصبح الرئيس غير قادر على أداء مهامه.
مواضيع ذات صلة
بوتين: روسيا لن تتراجع وستختار السلام الذي يضمن أمنها
lebanon 24
04/05/2025 23:17:04 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: نتنياهو ووزير الدفاع يجريان مشاورات أمنية منذ ساعات الصباح على خلفية التطورات الإقليمية
lebanon 24
04/05/2025 23:17:04 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين يقترح فكرة "إدارة انتقالية" برعاية الأمم المتحدة في أوكرانيا
lebanon 24
04/05/2025 23:17:04 Lebanon 24 Lebanon 24
المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أنور قرقاش: نؤمن ببدايات لبنان المبشرة وندعمها ونقف دوماً مع أمنه واستقراره وسيادته وتطلعات شعبه
lebanon 24
04/05/2025 23:17:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:01 | 2025-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:45 | 2025-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:33 | 2025-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:49 | 2025-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:11 | 2025-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:00 | 2025-05-04
15:15 | 2025-05-04
15:07 | 2025-05-04
15:00 | 2025-05-04
14:01 | 2025-05-04
14:00 | 2025-05-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24