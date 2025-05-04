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أمر جديد من الجيش الإسرائيلي.. "توسيع العمليات في غزة"

Lebanon 24
04-05-2025 | 14:01
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بعدما أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مجدداً، اليوم الأحد، أنه ماض في القضاء على حركة حماس في قطاع غزة، أصدر الجيش الإسرائيلي أمرا جديدا.
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فقد أمر الجيش الإسرائيلي قواته من الاحتياط بتوسيع العمليات في القطاع الفلسطيني، وذلك فيما تستمر الغارات الإسرائيلية على غزة منذ استئناف الحرب في 18 مارس الفائت.

وأكد رئيس الأركان العامة اللواء إيال زامير استدعاء "عشرات آلاف عناصر الاحتياط لتكثيف وتوسيع العملية في غزة وزيادة الضغط بهدف إعادة الرهائن وهزيمة حماس".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، شدد في وقت سابق اليوم على أن الضغط العسكري وحده يجدي نفعاً، ويؤدي إلى إطلاق الأسرى بعد هزيمة حماس.

كما أكد أن "هدفه كان ولا يزال إطلاق الأسرى والقضاء على حركة حماس".
 
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