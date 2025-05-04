أمر جديد من الجيش الإسرائيلي.. "توسيع العمليات في غزة"

بعدما أكد رئيس الوزراء مجدداً، اليوم الأحد، أنه ماض في على حركة في ، أصدر الجيش أمرا جديدا.

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فقد أمر الجيش الإسرائيلي قواته من الاحتياط بتوسيع العمليات في القطاع الفلسطيني، وذلك فيما تستمر على غزة منذ استئناف الحرب في 18 الفائت.



وأكد العامة اللواء استدعاء "عشرات آلاف عناصر الاحتياط لتكثيف وتوسيع العملية في غزة وزيادة الضغط بهدف إعادة الرهائن وهزيمة حماس".

وكان ، ، شدد في وقت سابق اليوم على أن الضغط العسكري وحده يجدي نفعاً، ويؤدي إلى إطلاق الأسرى بعد هزيمة حماس.



كما أكد أن "هدفه كان ولا يزال إطلاق الأسرى والقضاء على حركة حماس".