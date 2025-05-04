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عربي-دولي

إيران: إذا تمت مهاجمتنا فسنرد بقوة.. والقواعد الأميركية أهدافنا

Lebanon 24
04-05-2025 | 15:00
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بعدما توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالرد على هجمات الحوثيين من خلال ضرب "راعيتهم إيران"، أتى الرد من طهران.
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فقد قال وزير الدفاع الإيراني، عزيز نصير زاده، للتلفزيون الرسمي، اليوم الأحد، "إذا فرضت علينا الحرب أو تمت مهاجمتنا فسنرد بقوة ومن دون قيود".

كما تابع "القواعد الأميركية أهداف لنا أينما كانت، وفي الوقت الذي نراه ضروريا إذا تعرضنا لأي اعتداء من قبل أميركا أو إسرائيل".

نتنياهو يهدد بضرب إيران
أتى ذلك، بعدما قال نتنياهو عبر منصة "إكس" في وقت سابق اليوم إن إسرائيل سترد على هجمات الحوثيين بضرب "راعيتهم إيران".

كما قال "سنرد على ضربات الحوثيين في الوقت والزمان اللذين نختارهما".

وأرفق منشوره بصورة من منشور سابق للرئيس الأميركي قال فيه إن طهران تقف وراء هجمات جماعة الحوثي، وكتب نتنياهو "الرئيس دونالد ترامب محق تماما! هجمات الحوثيين مصدرها إيران".
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