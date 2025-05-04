إيران: إذا تمت مهاجمتنا فسنرد بقوة.. والقواعد الأميركية أهدافنا

بعدما توعد ، ، بالرد على هجمات الحوثيين من خلال ضرب "راعيتهم "، أتى الرد من .

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فقد قال ، ، للتلفزيون الرسمي، اليوم الأحد، "إذا فرضت علينا الحرب أو تمت مهاجمتنا فسنرد بقوة ومن دون قيود".



كما تابع "القواعد الأميركية أهداف لنا أينما كانت، وفي الوقت الذي نراه ضروريا إذا تعرضنا لأي اعتداء من قبل أميركا أو ".



يهدد بضرب إيران

أتى ذلك، بعدما قال نتنياهو عبر منصة "إكس" في وقت سابق اليوم إن إسرائيل سترد على هجمات الحوثيين بضرب "راعيتهم إيران".



كما قال "سنرد على ضربات الحوثيين في الوقت والزمان اللذين نختارهما".



وأرفق منشوره بصورة من منشور سابق للرئيس الأميركي قال فيه إن طهران تقف وراء هجمات جماعة ، وكتب نتنياهو " محق تماما! هجمات الحوثيين مصدرها إيران".