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عربي-دولي

غارات أميركية على مواقع حوثية بالحديدة وصنعاء

Lebanon 24
04-05-2025 | 15:15
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كثفت الولايات المتحدة غاراتها على الحوثيين في اليمن، حيث أفادت مصادر العربية/الحدث باستهداف ميناء رأس عيسى وجزيرة كمران في الصليف بمحافظة الحديدة.
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كما قالت المصادر اليوم الأحد إن غارات أميركية استهدفت مواقع حوثية في جنوب صنعاء.

وفي وقت سابق استهدفت 6 غارات أميركية معسكرات تدريب للحوثيين بمنطقة خميس بني سعد في محافظة المحويت شمال غربي العاصمة اليمنية صنعاء، وفق مصادر "العربية/الحدث".

وأسفر القصف عن مقتل وإصابة عشرات الحوثيين.
 
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