غارات أميركية على مواقع حوثية بالحديدة وصنعاء

كثفت غاراتها على الحوثيين في اليمن، حيث أفادت مصادر العربية/الحدث باستهداف ميناء رأس وجزيرة في بمحافظة الحديدة.

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كما قالت المصادر اليوم الأحد إن غارات أميركية استهدفت مواقع حوثية في جنوب .



وفي وقت سابق استهدفت 6 غارات أميركية معسكرات تدريب للحوثيين بمنطقة خميس بني سعد في محافظة شمال غربي العاصمة صنعاء، وفق مصادر "العربية/الحدث".



وأسفر القصف عن مقتل وإصابة عشرات الحوثيين.