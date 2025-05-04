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الحوثيون: نعمل على فرض "حصار جوي شامل" على إسرائيل

Lebanon 24
04-05-2025 | 16:49
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اشار الحوثيون، اليوم الاحد في بيان، إلى انهم يعملون على فرض "حصار جوي شامل" على إسرائيل باستهداف مطاراتها بشكل متكرر.
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وقال الناطق العسكري للجماعة يحيى سريع: "نهيب بشركات الطيران العالمية إلغاء كافة رحلاتها إلى إسرائيل حفاظا على سلامة طائراتها وعملائها".

وفي وقت سابق توعد رئيس الوزراء بينامين نتنياهو في بيان مصور قبيل جلسة مرتقبة مساء اليوم لمجلس الوزراء أن إسرائيل ستتحرك ضد الحوثيين كما فعلت سابقا.

كما أضاف أن القوات الإسرائيلية ستنفذ المزيد من الهجمات ضد جماعة الحوثي في اليمن. وأشار إلى أن إسرائيل تنسق مع الإدارة الأميركية في العمل ضد الحوثيين.
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