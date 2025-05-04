الحوثيون: نعمل على فرض "حصار جوي شامل" على إسرائيل

Advertisement

اشار الحوثيون، اليوم الاحد في بيان، إلى انهم يعملون على فرض "حصار جوي شامل" على باستهداف مطاراتها بشكل متكرر.وقال الناطق العسكري للجماعة : "نهيب بشركات الطيران العالمية إلغاء كافة رحلاتها إلى إسرائيل حفاظا على سلامة طائراتها وعملائها".وفي وقت سابق توعد رئيس الوزراء بينامين في بيان مصور قبيل جلسة مرتقبة مساء اليوم لمجلس الوزراء أن إسرائيل ستتحرك ضد الحوثيين كما فعلت سابقا.كما أضاف أن القوات ستنفذ المزيد من الهجمات ضد جماعة في اليمن. وأشار إلى أن إسرائيل تنسق مع في العمل ضد الحوثيين.