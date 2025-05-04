بعد انفجار الميناء "المميت".. توقيف مسؤول حكومي إيراني

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وأفادت السلطات القضائية في محافظة هرمزغان بأن حصيلة الانفجار، الذي هزّ أحد أرصفة الميناء قرب مدينة عباس، بلغت 57 قتيلا، بعد أن كانت التقديرات الأولية أشارت إلى سقوط 70 ضحية. وقال إن "فحوصا جينية أظهرت أن بعض الجثث التي تم اعتبارها منفصلة تعود لشخص واحد". أوقفت السلطات شخصين، أحدهما مسؤول حكومي، على خلفية الانفجار العنيف الذي وقع في 26 نيسان في ميناء رجائي، أكبر موانئ البلاد، وأسفر عن عشرات القتلى، وفق ما أعلن التلفزيون الرسمي الأحد.وأفادت السلطات القضائية في محافظة هرمزغان بأن حصيلة الانفجار، الذي هزّ أحد أرصفة الميناء قرب مدينة عباس، بلغت 57 قتيلا، بعد أن كانت التقديرات الأولية أشارت إلى سقوط 70 ضحية. وقال إن "فحوصا جينية أظهرت أن بعض الجثث التي تم اعتبارها منفصلة تعود لشخص واحد".

وأعلن ، السبت، انتهاء عمليات البحث في موقع الحادث. فيما كشفت ، الاثنين الماضي، عن وجود "إقرارات بضائع زائفة"، وأكدت العمل على تحديد المتورطين.



وأوضحت اللجنة، الأحد، أنه تم تحديد هويات عدد من المتهمين، وأن "مسار الاستدعاء جارٍ بحق الضالعين في تقديم بيانات مضللة عن الشحنة"، من دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.



من جانبها، نقلت صحيفة " تايمز" عن مصدر مطّلع على أنشطة ، لم يُكشف عن اسمه، أن الانفجار نجم عن مادة "بيركلورات الصوديوم" التي تُستخدم في تصنيع وقود الصواريخ ذات الدفع الصلب.



إلا أن نفت بشكل قاطع وجود أي مواد عسكرية في موقع الحادث وقت وقوعه، مؤكدة أنه "لا توجد حمولة ذات طابع عسكري في منطقة الحريق".