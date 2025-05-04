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عربي-دولي

"لا أستبعد أي شيء".. ترامب يجدد تهديده بضم غرينلاند

Lebanon 24
04-05-2025 | 23:10
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جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، تهديده باستخدام القوة العسكرية لضم جزيرة غرينلاند، قائلا إن الجزيرة القطبية الشمالية "ضرورية للأمن القومي" الأميركي، في تصريحات أثارت مجددا الجدل بشأن طموحات واشنطن في المنطقة.
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وفي مقابلة مع شبكة "إن بي سي" الأميركية، سُئل ترامب عما إذا كان يستبعد اللجوء إلى القوة العسكرية لتحقيق هذا الهدف، فأجاب: "أنا لا أستبعد ذلك. لا أقول إنني سأفعل، لكنني لا أستبعد أي شيء".
 
وأضاف: "غرينلاند عدد سكانها قليل جدا، وسنهتم بهم، وسنعتز بهم، وكل ذلك. لكننا نحتاج إليها من أجل الأمن الدولي".

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