"لا أستبعد أي شيء".. ترامب يجدد تهديده بضم غرينلاند

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جدد الرئيس الأميركي ، الأحد، تهديده باستخدام القوة العسكرية لضم ، قائلا إن الشمالية "ضرورية للأمن القومي" الأميركي، في تصريحات أثارت مجددا الجدل بشأن طموحات في المنطقة.وفي مقابلة مع شبكة "إن بي سي" الأميركية، سُئل عما إذا كان يستبعد اللجوء إلى القوة العسكرية لتحقيق هذا الهدف، فأجاب: "أنا لا أستبعد ذلك. لا أقول إنني سأفعل، لكنني لا أستبعد أي شيء".