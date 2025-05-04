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عربي-دولي

بعد سقوط صاروخ قرب بن غوريون.. الحوثيون يؤكدون: سنواصل استهداف مطارات إسرائيل

Lebanon 24
04-05-2025 | 23:11
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أكد الحوثيون أنهم يعملون على فرض "حصار جوي شامل" على إسرائيل باستهداف مطاراتها بشكل متكرر.
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وأضاف بيان للناطق العسكري للجماعة يحيى سريع، أمس الأحد، "نهيب بشركات الطيران العالمية إلغاء كافة رحلاتها إلى إسرائيل حفاظا على سلامة طائراتها وعملائها".

وفي وقت سابق، توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان مصور قبيل جلسة مرتقبة مساء الأحد لمجلس الوزراء، أن إسرائيل ستتحرك ضد الحوثيين كما فعلت سابقا.

كما أضاف أن القوات الإسرائيلية ستنفذ المزيد من الهجمات ضد جماعة الحوثي في اليمن. وأشار إلى أن إسرائيل تنسق مع الإدارة الأميركية في العمل ضد الحوثيين.

اجتماع أمني
وقالت مصادر العربية/الحدث، إن إسرائيل قررت بعد اجتماع أمني الرد على الصاروخ الذي أطلق من اليمن.

وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق وزعيم حزب الوحدة الوطنية، بيني غانتس، حث في وقت سابق اليوم، السلطات الإسرائيلية على ضرب إيران مباشرة، ردا على صاروخ الحوثي.

أتت تلك التصريحات فيما توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بتوجيه ضربات مضاعفة على الحوثيين، وكل من يهدد أمن بلاده.

كما جاءت مع استدعاء آلاف جنود الاحتياط الإسرائيليين استعدادًا لهجوم موسع في القطاع الفلسطيني المدمر، حسب ما كشفه سابقا مسؤولون إسرائيليون.

وأطلق الحوثيون، أمس الأحد، صاروخا سقط قرب مطار بن غوريون الإسرائيلي، قائلين إن هجماتهم تأتي تضامنا مع الفلسطينيين في غزة. (العربية)
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