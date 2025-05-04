بعد سقوط صاروخ قرب بن غوريون.. الحوثيون يؤكدون: سنواصل استهداف مطارات إسرائيل

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أكد الحوثيون أنهم يعملون على فرض "حصار جوي شامل" على باستهداف مطاراتها بشكل متكرر.وأضاف بيان للناطق العسكري للجماعة ، أمس الأحد، "نهيب بشركات الطيران العالمية إلغاء كافة رحلاتها إلى إسرائيل حفاظا على سلامة طائراتها وعملائها".وفي وقت سابق، توعد في بيان مصور قبيل جلسة مرتقبة مساء الأحد لمجلس الوزراء، أن إسرائيل ستتحرك ضد الحوثيين كما فعلت سابقا.كما أضاف أن القوات ستنفذ المزيد من الهجمات ضد جماعة في اليمن. وأشار إلى أن إسرائيل تنسق مع في العمل ضد الحوثيين.اجتماع أمنيوقالت مصادر العربية/الحدث، إن إسرائيل قررت بعد اجتماع أمني الرد على الصاروخ الذي أطلق من اليمن.وكان السابق وزعيم حزب ، ، حث في وقت سابق اليوم، السلطات الإسرائيلية على ضرب مباشرة، ردا على صاروخ الحوثي.أتت تلك التصريحات فيما توعد الإسرائيلي بتوجيه ضربات مضاعفة على الحوثيين، وكل من يهدد أمن بلاده.كما جاءت مع استدعاء آلاف جنود الاحتياط الإسرائيليين استعدادًا لهجوم موسع في القطاع الفلسطيني المدمر، حسب ما كشفه سابقا مسؤولون إسرائيليون.وأطلق الحوثيون، أمس الأحد، صاروخا سقط قرب الإسرائيلي، قائلين إن هجماتهم تأتي تضامنا مع في غزة. (العربية)