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عربي-دولي

بعد تصريحاته المثيرة.. هذا ما قاله مصدر مقرب من الملك تشارلز عن مقابلة هاري الأخيرة

Lebanon 24
05-05-2025 | 00:00
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أكد مصدر داخل القصر الملكي البريطاني، أن الأمير هاري "فقد الاتصال بالواقع تماما" بعد مقابلته المثيرة مع بي بي سي، والتي وُصفت بأنها محاولة "التدمير الكامل".
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وأوضح المصدر أن مساعدي الملك تشارلز يرون أن هذه المقابلة، التي أُجريت  الجمعة، هي دليل على أن الأمير هاري "لا يفهم الرسالة". وأضاف المصدر أن القصر اعتبر أن الأمير هاري في تصرفه الأخير يظهر "انسلاخا تاما عن الواقع".
 
وكان الأمير هاري قد أدلى بتصريحات مثيرة، إذ تحدث عن قضايا العائلة الملكية بينما أكد في الوقت نفسه أنه "يرغب في المصالحة".

تُفهم المقابلة على أنها عمّقت الهوّة بين قصر باكنغهام والأمير هاري وزوجته ميغان، مما يجعل المصالحة بين الطرفين أكثر بُعدا من أي وقت مضى.
 
وقال المصدر: "لقد أصبح هاري منفصلا تماما عن الواقع. هذا الرجل لا يفهم الرسالة". وأضاف: "والده تجنب كل محاولاته في السنوات الأخيرة للتحدث عبر الهاتف أو إرسال رسائل من خلال دوائر مختلفة. هذه اللحظة التلفزيونية تظهر يأسه ورفضه تحمل أي مسؤولية عن الهجمات على أفراد العائلة الملكية، ومحاولاته تقويض المؤسسة الملكية، وكذلك الادعاءات القاسية حول العنصرية والتنمر".

وأوضح المصدر: "أحد أعضاء فريق الملك تشارلز وصفه بأنه 'مضطرب'، معتقدا أن إجراء مقابلة إعلامية كهذه، والتي كانت واضحة في مهاجمتها لوالده وأخيه، قد تبعد فرصة أي نوع من المفاوضات".

وأضاف: "إذا كان هاري يعتقد أن التوجه بأسلوب 'التدمير الكامل' كان خطوة ذكية، فقد كان مخطئا للغاية". (سكاي نيوز عربية) 
 
 
 
 
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