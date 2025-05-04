بعد اجتماع استمر 7 ساعات.. "الكابينيت" تصادق بالإجماع على توسيع العملية العسكرية في غزة

صادق والأمني "الكابينيت"، فجر الاثنين بالإجماع، على خطط توسيع نشاط الجيش الإسرائيلي في غزة، كما وافق على توزيع المساعدات مستقبلا من خلال صندوق دولي.

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وجاءت المصادقة على القرار، رغم معارضة ، الذي قال إنه "لا يفهم لماذا نحتاج إلى تقديم مساعدات إنسانية لهم. لديهم ما يكفي من الطعام هناك، وعلينا قصف مخازن ". فرد عليه محذرا من أن "هذه الأفكار تعرضنا للخطر".



وأفاد موقع "واينت"، بأن تقديم المساعدات سيجري في وليس على الفور، وسيكون دور التأكد من عدم وصول المساعدات إلى حماس.



وذكر الموقع أن الاجتماع استمر 7 ساعات، في غياب رئيس " " ، الذي حل نائبه محله.



ولفت "واينت" إلى أن قرار توسيع النشاط العسكري في غزة يأتي على الرغم من التحذيرات التي أطلقها رئيس الأركان إيال بشأن تأثير هذه الخطوة على مصير الرهائن. (روسيا اليوم)