المجلس الوزاري الإسرائيلي يوافق على توسيع العملية في غزة

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كشف موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤول إسرائيلي كبير، ان وافق بالإجماع على توسيع عملية الجيش في .وجاءت الموافقة بعد عقد الأمني اجتماعا مساء أمس الأحد، ناقش فيه الخطة المقترحة وتوسيع الهجوم العسكري على غزة، إلى جانب بحث إمكانية استئناف إدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر.وكان رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، ، قد أعلن مساء الأحد، عن خطة جديدة لتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، تشمل استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط خلال الأيام القليلة المقبلة.وأكد أن الهدف من الخطوة هو "تكثيف وتوسيع العمليات في غزة"، وذلك في إطار سعي الجيش الإسرائيلي إلى استعادة الرهائن وهزيمة حركة . وأشار إلى أن القوات ستعمل في مناطق إضافية داخل القطاع، مع التركيز على تدمير البنية التحتية للحركة فوق الأرض وتحتها.ووفقا لتقارير إعلامية إسرائيلية، فإن قوات الاحتياط ستُستخدم لتأمين مواقع داخل وفي المحتلة، مما يسمح بإعادة نشر الوحدات النظامية لمواصلة العمليات القتالية داخل غزة.وقال زامير في حديثه للقوات: "نزيد الضغط بهدف استعادة أفرادنا وحسم المعركة ضد حماس"، في إشارة إلى الرهائن الذين لا يزالون محتجزين في القطاع.(سكاي نيوز)